張文砍人後高處墜地身亡！警「為何不用槍」網點1狀況

社會中心／徐詩詠報導

現年27歲的張文於19日犯下駭人隨機砍人案，在北市多處縱火並施放煙霧彈後，張文便利用預藏刀械進行隨機砍人，讓無辜3民眾傷重身亡。後續進入誠品南西百貨公司砍人的張文，在警方追捕下跑往頂樓，後續墜樓身亡。對此，有網友質疑過程中警方為何不使用配槍，有人就透露過往案例並大嘆真相。

警察追張文到頂樓後他墜地身亡！「為何不用槍」網點1狀況：翻翻案例

張文在北市內砍殺多人。（圖／翻攝畫面）一名網友在PTT以「台灣警察到底有多怕用槍」為題發文，直言：「都已經丟煙霧彈 殺人了，然後警察跟著追到頂樓，沒有一個拿槍，拿警棍、拿手電筒，真的有夠蠢。台灣警察到底多怕用槍？」該文引發兩派人討論。部分人認為「澳洲那個就是一個肥宅警察斃了凶手」、「美國警配槍，台灣警配手電筒！」、「 看到這監視畫面真的可悲，這次是歹徒沒要拚命，警察沒盾牌就上前」。



網友詢問警方用槍時機到底為何，引發兩派討論。（圖／翻攝PTT）另一部分人則大嘆現實面，點出「你要幫忙寫報告嗎」、「去問法官啊」、「 開一槍報告寫不完欸」、「 司法行政都不支持警察用槍 誰用誰倒楣」、「法律人在背後看著你，你敢用？」、「翻翻案例，。警察用槍後果，都非常人能接受」、「 誰開槍誰準備寫不完的報告」。

