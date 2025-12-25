張文砍人案「模仿犯」頻出現 刑事局已逮8人

張文犯案後，網路模仿犯頻傳，圖為43歲的中科作業員因發文涉及恐嚇，被上銬帶回。讀者提供



台北市19日發生隨機砍人案件，男子張文在中山區造成4死11傷，震撼全台。事件也在網路上發酵，社群與討論區出現「模仿犯罪」恐嚇文字、暴力叫囂，甚至揚言「對某地發動無差別攻擊」造成社會動盪不安，警方指出，目前已追查8人到案，其中2人遭收押、1人遭聲押，提醒民眾，散布恐嚇、鼓吹或煽動暴力言論者，警方絕不姑息。

張文犯案後，網路上出現多起民眾揚言模仿犯罪，已有8人遭逮捕。翻攝畫面

警方指出，社群平台、匿名論壇與通訊軟體等，並非「看不見、查不到」的灰色地帶，相關貼文、留言、轉傳內容即使刪除，均會留存相關紀錄與數位足跡，任何以玩笑、跟風、試探心態發布恐嚇、暴力或假訊息者，均可能引發社會恐慌、造成資源排擠，更可能觸犯相關刑責或行政罰。

刑事局表示，為防止網路「模仿效應」擴散，已統籌全國各警察機關啟動網巡專案，針對疑似恐嚇、宣揚暴力、煽動攻擊或假訊息等內容，採取「即刻鎖定、迅速蒐證、嚴查究辦」等作為，並與檢察機關密切合作，依法偵處。

刑事局強調，短短3內，各地警察機關已掌握71則相關網路言論訊息，並查獲8名嫌犯到案。其中2名經法院裁定羈押、1名犯嫌於開庭當下當場聲押，對於躲藏在螢幕後的違法者，一律追查到底；呼籲民眾除了不要恣意發布不實言論外，亦不要轉傳或附和相關恐嚇與暴力內容，以免助長不安、放大效應。

警方也提醒，民眾如發現疑似恐嚇或危害公共安全的貼文、留言或訊息，請保留截圖、連結、帳號資訊與發文時間等，立即撥打110或就近向警察機關報案。

