張文砍人案1行員遇害 兆豐銀悲痛從優撫恤

▲台北車車、捷運中山站19日晚間發生隨機砍人事件，共造成包括兇嫌在內4人死亡，其中1名遭遇死劫的37歲男子是兆豐銀行員工，兆豐銀行也發出聲明。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 捷運台北車站及中山站商圈19日晚間發生隨機砍人事件，共造成包括兇嫌在內4人死亡，其中1名遭遇死劫的37歲男子是兆豐銀行員工，兆豐銀也發出聲明，對這位優秀同仁不幸意外離世，兆豐銀全體同仁都感到非常不捨與悲痛，正積極協助家屬處理治喪事宜並從優撫恤。

台北車站19日晚間傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子張文在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，傷患緊急分送台大、馬偕、新光等醫院等救治，而嫌犯跳樓後也身亡。

不過，有1名送至台大醫院急救的受害民眾晚間不幸不治，而新光醫院收治的1位37歲男性因為心臟外傷，經搶救於當日晚間10時不幸過世，另1名送至馬偕的37歲男性受害者，也在急救後也不幸過世。，

由於過世的受害人中有一位是兆豐銀行行員，兆豐銀行也發出聲明表示，董事長董瑞斌及總經理黃永貞及銀行經理在事發第一時間都趕到醫院關心同仁家屬，對於同仁及對其家屬遭逢此一重大變故，這是非常沉重的不幸事件，並積極協助家屬處理治喪事宜並從優撫恤，而該行人資部門也將提供心理諮詢資源予受影響的同事。

