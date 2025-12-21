張文砍人現場救援傷者！2神秘人找到了 竟是台大醫師父女檔

（記者洪承恩／綜合報導）北捷、中山商圈日前發生張文隨機砍人案震驚社會，造成多名死傷。台北市長蔣萬安指出，在探視傷者時，有一名仍在台北市立聯合醫院中興院區治療的傷者特別向他反映，當下能撿回一命，全靠現場一對醫師父女即刻伸出援手急救，希望市府能協助找到兩人，轉達感謝。

蔣萬安表示，市府接獲請託後隨即展開查找，已順利確認這對低調救人的醫師身分，為台大醫院顏姓父女檔。得知結果後，他也安排於21日下午 2 時親自前往台大醫院，代替傷者向兩位醫師表達最誠摯的謝意。

圖／一對父女在張文砍人現場施救，原來身分是台大醫師父女檔。（引新聞資料照）

據了解，這對父女醫師分別為台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇，以及其女顏均蓉。顏瑞昇專長為急診與重症醫學，當天正好在事發現場附近，父女兩人第一時間投入搶救，在混亂中爭取黃金救援時間，成功協助傷者撐過生死關卡。

圖／台大醫師父女檔在張文砍人的現場救人，讓傷者能夠倖存下來。（翻攝蔣萬安臉書）

蔣萬安也提到，這起事件不僅凸顯醫護人員臨危不亂、見義勇為的專業精神，也讓市府重新檢視整體應變機制。他已責成警察局、消防局、衛生局及教育局等單位，儘速研擬配套措施，強化民眾在面對隨機攻擊事件時的正確應對觀念。

圖／張文恐攻事件引起群眾驚慌，許多民眾到現場向罹難者獻花。（翻攝蔣萬安臉書）

市府將透過校園教育與宣導，讓各級學校及年輕族群從小建立危機意識，同時加強跨局處合作，提升公共場所的即時應變能力，希望在不幸事件發生時，能把傷害降到最低。

