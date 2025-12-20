張文砍人用《浴血任務2》復刻品？達人曝唯一安全關鍵：保持距離！

生活中心／饒婉馨報導

北捷台北車站、中山站於19日驚傳連環砍人案，27歲男子張文先是丟煙霧彈製造混亂、接著持刀一路狂砍攻擊，最終在警方圍捕下墜樓身亡，包括他在內共造成4人身亡、多人受傷。有刀具達人對此在網路發文，並作出分析，刀刃目測約10英吋長，幾乎完全無法近身，且根據刀友提供資訊，推測該把刀刃應該是「電影道具」的復刻刀。他指出，面對持刀者，唯一安全的方法就是保持距離。





張文疑用《浴血任務2》刀具復刻品砍人！他曝1關鍵決定大喊「有人拿刀」

27歲嫌犯張文先在北捷台北車站內投擲煙霧彈製造混亂，並持刀攻擊民眾，隨後又轉往人潮密集的中山商圈，再度丟擲煙霧彈並隨機揮刀，造人多人傷亡。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告





臉書粉專「柴犬刀具」19日發文指出，「犯嫌的刀有銀色護手與pommel（劍柄上的圓頭），目測刀刃長約10英吋。（刀友提供Kh Wong提供的資訊，應該是電影浴血任務2的刀-Toothpick Knife）」，他對此提醒民眾「那種尺寸的刀你完全無法近身」，且強調「雖然事件已經發生，確認凶器對一般民眾可能沒有什麼幫助，但知道凶器切確的型制，（我自己）感覺會安心一點，因為未知的感覺是很不舒服的」，希望藉此可以緩解大眾恐懼的感覺。刀具達人表示，「由於凶器是鮮明特徵的特定刀具（電影道具復刻品），警方在偵查時能獲得的資訊遠比一般通用美工刀或廚刀多，可能可以從這個電影角色去推敲犯案動機跟心理側寫，或是縮小購買管道的查詢，因為熱門電影的道具複刻品雖然數量不小，但跟廚刀、美工刀比起來，範圍是縮小太多了」，不過他也提到現在熱門電影復刻刀的仿冒品很多，自己也是純粹靠影片中的刀型所推測的。

張文疑用《浴血任務2》刀具復刻品砍人！他曝1關鍵決定大喊「有人拿刀」

粉專「柴犬刀具」表示可使用刺股（左圖）控制歹徒，前提是必須保持距離、具有人數優勢，且透過影片推測張文應該是用電影《浴血任務2》的道具復刻刀。（圖／翻攝自臉書粉專《柴犬刀具》）

粉專呼籲大眾，「面對持刀者，唯一安全的方法只有保持距離，以人數優勢搭配更長的兵器像是『刺股』控制歹徒，或是以防狼噴霧攻擊然後落跑」；至於先前提過大喊「有人拿刀」等警告語，他坦言「要視你與持刀者的距離而定，如果他離你10公尺以外（約兩台車長），可以在保持最高警戒並慢慢遠離持刀者的前提下試著提醒大家；不過若是在10公尺內反而可能會激怒歹徒，讓自己成為被下手的對象，這需要謹慎考慮」。



《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文疑用《浴血任務2》這把10英吋利刃砍人 達人嘆：完全無法近身…曝「唯一安全關鍵」！

更多民視新聞報導

中山站「男子隨機砍人」！民眾「狂奔躲倉庫」曝光…

女中尉「激戰昔同袍」正宮怒告！孕照、親密語音流出…

張文砍人、丟煙霧彈！他揭「保命3守則」籲大聲呼救

