張文砍人逃逸「監視器無畫面」？ 北捷：已派員協助調閱

北捷19日發生隨機殺人案震驚全台，捷運警察隊調閱嫌犯張文逃逸路線監視器畫面時，傳出多支監視器無畫面，導致警方無法第一時間掌握其逃亡動向。北捷對此回應，公司全力配合警方辦案，調閱當時已派同仁協助。

張文在北車 M7、M8出口投擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

案發當日下午3時許，張文先在4處縱火分散轄區警力，隨後於下午5時許在北車 M7、M8出口投擲煙霧彈，甚至企圖點燃汽油彈，遭到57歲余姓男子英勇制止。傍晚6時許，張文現身中山商圈，於馬路中央投擲煙霧彈，隨後持長刀闖進誠品南西百貨，過程中砍傷多位無辜民眾，最終墜樓身亡，釀成4死11傷的慘劇。

張文在中山商圈砍傷多人。（圖／中天新聞）

然而，根據《ETtoday新聞雲》報導，捷運警察第一時間調閱監視器畫面時，竟發現監視器失效，因此無法第一時間掌握張文逃亡路線，錯失抓捕「黃金時間」，引發外界關注，質疑是否影響警方追捕效率。對此，北捷僅做出回應，公司全力配合警方辦案，當時已派同仁協助調閱監視器畫面。

