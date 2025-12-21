即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

台北市捷運台北車站M7出口外、捷運中山站週邊19日發生一起連環隨機砍人案件，造成包含在誠品南西店墜樓輕生的凶嫌張文4人身亡、11傷；不過現在傳出捷運台北車站內的多支關鍵監視器失靈並沒畫面，導致無法在第一時間掌握張文的行蹤。對此，台北市長蔣萬安今（21）日也回應了！

蔣萬安今日上午召開1219事件緊急應變會議後，並向媒體外界說明會議內容；記者提問，現在傳出捷運警察要調閱監視器，釐清逃往路線卻發現有多支關鍵監視器失靈沒畫面，是不是有這樣的狀況？

對此，蔣萬安表示，捷運公司有回報對於同一個場域都有裝設多支監視器，是由相關主機系統控管，所以是相互備援，而整個技術細節捷運公司會做一個清楚的報告。

另，就外界質疑捷運警察人力分配不足一事，蔣萬安則說，對於捷運警察局人力的增補，市府都會積極向中央爭取邊際員額，同樣市府可以的話則全力支持經費爭取，對於全體市民安全都會希望加強。

最後，蔣萬安也說，對於警察局案情持續偵辦中，了解整體案情細節也會定期向各界報告，同樣市警局跟警政署也會同步對1219事件做出全面檢視與提出精進方案。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／張文砍人逃逸！關鍵監視器傳失靈沒畫面 蔣萬安回應了

