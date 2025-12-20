張文砍人釀4死！嘻小瓜怒喊死刑遭酸「法盲」 深夜刪文致歉

藝人嘻小瓜。（圖／翻攝自嘻小瓜臉書）

台北市昨天（19日）傍晚發生恐怖攻擊事件，27歲男子張文頭戴防毒面具、穿著防護裝備，使用汽油彈、煙霧彈並持長刀在台北車站M7出口、中山捷運站及南京西路一帶連續犯案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷，引發社會高度關注。對此，藝人嘻小瓜在社群平台怒罵，認為隨機殺人應處「唯一死刑」，遭網友批評是「法盲」後，他一度回嗆「真希望躺下的是你本人」掀爭議，事後他緊急刪除文章，並於深夜公開道歉。

嘻小瓜今天（20日）凌晨發文表示，他必須為自己情緒發言道歉，坦言自己不該讓情緒發言，也想的不夠周全，但依照他的人生經歷，當下記憶中想到的是「殺人償命」，所以第一時間用字遣詞不是那麼恰當，或許這件事牽涉到的專業問題、法律問題，不在他能力可以干涉或代為發言的範圍，因此說出沒有相關法律知識的言論。

嘻小瓜說到，平時一直都有在關注社會新聞，對此次事件感到很難過，「為什麼那麼多人想活下去，卻不能決定自己的生命終點？我知道現在不是沒有死刑的判決，而是執行程序，確實沒有那麼高，才會覺得應該利用死刑來嚇阻，以為這樣就可以解決問題，思想不周。」

「再次說聲抱歉。」嘻小瓜強調，因不想製造恐慌跟紛亂，選擇刪除了原始文章，「也希望大家能好好防範，注意自身安全。最後再次為自己情緒發言道歉，下次會更注意自己的身份，謹慎發言。」

嘻小瓜發文道歉。（圖／翻攝自嘻小瓜Threads）

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「你沒錯，那只是一種比喻，這個世界的善良，這種悲痛的事件，傷亡的不是自己，不是自己的親友，都是站著說話不腰疼」、「你沒有錯！每個人都有發言的權益，就是要你們有影響力的人出來發聲，這個世界才會看到，大家才會更注意」、「你沒有錯，為受害者發聲，反倒是有些網友，為何要趁機抓出語病，造成社會暴戾之氣不斷」、「為什麼要道歉，那些人講風涼話的根本不是遇害者的家人，他們自己連根治的辦法都沒有」、「小呱本身沒有錯，只是有人放大了你是藝人，所以用放大鏡檢視你，現在台灣需要的是，大家保護好自己，不要再挑起紛爭跟怨恨」。

也有人指出，「能理解你，但做錯就是錯」、「有情緒就可以詛咒沒犯法的人嗎？」、「如果一起社會案件，不是讓大家開始想解決問題的根本，而是激起這種毫無意義的情緒，訴諸死刑來洩恨，那很可惜，我想，這可能跟我們理想中的那個社會相差甚遠」、「我想知道如果死刑的刑責沒辦法阻止一個人對他人的惡意傷害，唯一死刑，還會加大這個惡意的範圍，請問還有怎樣的刑責可以制止這些人？」、「死刑是真正便宜了罪犯，最難受的反而是終身監禁，生不如死，不要以為死刑有多好用」。

