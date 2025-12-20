張文砍人釀4死！嘻小瓜發言惹眾怒 深夜道歉

張文大規模隨機攻擊，造成3位無辜民眾身亡。（圖／記者爆料網）





台北車站、中山商圈昨（19）日晚間發生恐怖攻擊事件，釀成4人死亡、多人受傷，震驚全台。事件引發社會高度關注，藝人嘻小瓜也在社群平台發文表達憤怒，卻因言論失當掀起爭議，事後緊急刪文並公開道歉。

嘻小瓜當時在社群網站情緒激動，談及隨機殺人事件時，直言應處「唯一死刑」，遭部分網友質疑缺乏法律概念。對此，他一度回應網友稱「真希望躺下的是你本人」，相關發言被截圖轉傳後迅速延燒，引發外界批評，認為其言論不僅失當，也對受害者與社會情緒造成二度傷害。

爭議擴大後，嘻小瓜於深夜發文致歉，坦言自己不該在情緒下發言，並表示「想得不夠周全」，也承認並未具備完整法律知識，卻以「殺人償命」的直觀情緒用語發言，導致用字遣詞不恰當，對此深感抱歉。他也指出，相關法律與制度問題並非自己能力所能代為發言，卻仍發表了不夠嚴謹的看法。

嘻小瓜進一步表示，自己長期關注社會新聞，對事件感到難過與無力，才會誤以為透過死刑嚇阻能解決問題，事後反省「思想不周」。他表示已刪除原始貼文，不希望製造恐慌與紛亂，並向大眾再次致歉，強調未來會更注意自身公眾人物身分，謹慎發言，也呼籲大家提高警覺、注意自身安全。

有網友對此表示理解「你沒錯，那只是一種比喻，這個世界的善良，這種悲痛的事件，傷亡的不是自己，不是自己的親友，都是站著說話不腰疼」、「我覺得你完全沒有錯！不要太自責」、「為什麼要道歉，那些人講風涼話的根本不是遇害者的家人，他們自己連根治的辦法都沒有」。

不過也有網友不買單，表示「不懂的事情不要不懂還要裝懂」、認為嘻小瓜有情緒就「詛咒一個沒有犯法的人，希望躺在那邊的人是你」。

