張文砍人釀4死！楊繡惠直播怒喊：應該鞭屍

台北捷運北車、中山站連環攻擊事件震驚社會，藝人楊繡惠近日開直播談及張文事件，認為父母一定知道張文異常，痛批張文行為殘忍，簡直和鄭捷沒兩樣，就算將斬首、鞭屍也不為過。

楊繡惠開直播表示，張文家屬對外表示「長達兩年未與張文聯絡」，讓她難以理解。她認為以父母立場來看，家庭成員若長期失聯，應該會主動關心孩子，不可能兩年完全沒有聯絡，認為父母多多少少都知道張文有問題，直言「你是做爸爸媽媽的人，兩年沒有跟自己兒子聯絡，這太匪夷所思了吧？」。

對於張文隨機殺人，楊繡惠憤怒表示，「就算他跳樓死掉，也把他鞭屍、斬首示眾吧」認為張文行為真的太可惡，這跟鄭捷沒兩樣。

楊繡惠擔憂，未來大眾運輸是否應比照航空規格加強安檢，以後是不是要坐高鐵、坐捷運、坐公車，是不是都要跟坐飛機一樣的規格，要過一個安全門，看看旅客身上有沒有帶什麼違禁品。



