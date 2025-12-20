張文砍人釀4死！高大成分析手法：恐經過軍事訓練

張文大規模隨機攻擊，造成3位無辜民眾身亡。（圖／東森新聞）





台北捷運北車、中山站連環攻擊事件引發社會高度關注，法醫高大成受訪時指出，從目前已知傷勢來看，本案傷亡民眾多為穿刺傷，屬於刀具直接刺入的重要部位，這類傷勢在臨床上非常難救，一旦傷及大血管，3000cc的血液可能在短時間內大量流失，往往來不及搶救。

高大成分析，張文使用的並非一般揮砍，而是以「刺」為主的攻擊方式，這種手法目的在於讓被害者迅速失去反抗能力，殺人意圖明確。他指出，這類攻擊方式「通常具備訓練背景」，並認為嫌犯的行為模式、選擇在人潮密集處犯案，以及搭配煙霧彈製造混亂，都顯示其行動並非臨時起意，殺人意圖明顯，「這些行為比較像是受過軍事訓練的人才會有的作法」。

針對張文事前準備，高大成也提到，張文購買大量煙霧彈，並準備汽油瓶，甚至連住處都縱火，研判其目的可能是湮滅證據。

至於張文最終墜樓身亡，高大成則從法醫角度分析，若是為了逃跑，通常會選擇「腳著地」，即使受傷仍可能存活；若是「頭部著地」，則較符合自殺行為。他也提到，墜樓位置與著地方式，對於判斷是畏罪自殺或逃跑失誤，具有一定參考價值。

高大成強調，本案動機相當關鍵，必須釐清是否涉及政治、宗教或精神狀態因素，若只是單一反社會人格的極端行為，事件相對單純；但若背後存在組織性聯繫或被外力煽動，社會就必須提高警覺。

