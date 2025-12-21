張文砍人釀4死11傷！網問「為何傷患分送多家醫院？」 急診醫：正確做法

張文隨機傷人已釀成4死11傷。（圖／翻攝畫面）

27歲男子張文19日發動恐怖攻擊，在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店使用汽油彈、煙霧彈並持長刀連續作案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷。對此，就有網友疑惑「為何傷者分別送往多間醫院？」急診醫師「達特傑生」便解釋，這樣是非常正確的做法，「正常人力充足下，一次也只能處理1至2位外傷重症病人。」

最新傷亡名單如下：

●台北車站

1、余姓男子：57歲，背部刀傷送台大醫院搶救，於19日晚間20時7分宣告死亡。

2、劉姓男子：54歲，捷運局員工，輕微嗆傷，意識清楚，送馬偕。

●中山站、誠品南西

1、張文（嫌犯）：27歲，因墜樓外科OHCA送國泰醫院，於19日19時42分宣告死亡。

2、蕭姓男騎士：37歲，職業為保全，遭砍傷頸部，因外科OHCA送馬偕醫院，於19日20時10分宣告死亡。

3、王姓男顧客：37歲，心臟遭砍，因外科OHCA送新光醫院，於19日22時13分宣告死亡。

4、蔣姓男子：20歲，胸部穿刺傷，送內湖國醫，加護病房治療。

5、汪姓男子：30歲，頸部外傷，送台大，加護病房治療。

6、黃姓女子：56歲，左手受傷、肩部割傷，送中興。

7、黃姓女子：50歲，左臉、下巴撕裂傷，送松山三總。

●自行就醫

共2男4女，分別前往新光、和平、輔大、國泰、亞東醫院及土城長庚，其中4人受傷地點在台北車站、1人於誠品南西、1人在中山站。

至於為何傷患要分送多間醫院？急診科醫師「達特傑生」說明，即使是一間醫學中心級的急診急救室，同一時間最多能處理1至2位重度外傷甚至OHCA的病人，因此在事件發生後，在搶時間且未明白受傷者傷勢嚴重度下，分送至數間不同的大醫院急診是非常正確的做法，與目前急診壅塞或醫療能量不足是兩件事，「正常人力充足下，一次也只能處理1至2位外傷重症病人」、「這次我們的EMT救護弟兄很棒很專業！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「急診室真的沒那麼大」、「這真的要急診人才懂啊！每次急救完外科OHCA，急診就像剛戰爭過般」、「而且還有血庫用血調度的問題，全塞同一家醫院血庫絕對炸掉」、「人力有限、急救空間跟設備有限，真的超級忙碌。一個OHCA病人就是需要耗費這麼多人力搶救，怎麼可能同時塞這麼多OHCA」、「補充一下，即使是送往車程較遠的醫院，在救護車上EMT/P的緊急措施並不會停止，譬如兇嫌OHCA，就是一路CPR壓胸，直到醫院急診人員接手」。

