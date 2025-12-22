張文砍人釀4死11傷！網問「若開車撞死他會怎樣？」 律師解答：恐淪被告

中山商圈19日發生重大殺人案。（圖／翁靖佑攝）

27歲男子張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店使用汽油彈、煙霧彈並持長刀連續作案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷，引發社會高度關注。對此，就有網友提出「事發當下能否開車撞嫌犯？」律師劉韋廷強調，關鍵差別在於撞人的那一刻，他到底是在「看起來像要犯案」，還是已經「正在犯案、持續侵害」，因此看見刀不等於看見攻擊，「你能證明『正在發生的侵害』，才有機會談防衛。否則你想當英雄，很可能最後變成被告。」

劉韋廷在臉書粉專發文表示，有律師在網路發文討論，提到「如果我們預知張文會殺人，為了阻止他在還沒動手前就先開車把他撞死，這樣還要不要被處罰？」但這題有個致命的邏輯陷阱，若把人撞死了，該怎麼證明「對方本來一定會去殺人」？大家都沒有上帝視角，在法律上更不可能用「我猜他會殺人」去合理化「我先把他殺了」。

劉韋廷指出，如果張文確實有殺人意圖，甚至寫好了死亡筆記本、準備好了刀，但在出手前一刻停下來，是否還會涉及殺人罪？根據《刑法》271條第3項有處罰「預備」殺人罪，不會處罰殺人既遂罪，因為「想」跟「做」之間，法律要處理的是行為的界線，而不是讀心術。

劉韋廷提到，以現實的幾種情境來看，若嫌犯已經丟了煙幕彈、拿刀出現，雖看起來很可疑，但還沒開始攻擊，有人衝上去把人撞死，法律上很可能直接落在殺人罪，「你可以說你是為了保護他人，可問題在於：當下只有『懷疑』，卻已經造成『確定的死亡』。沒有他殺人的結果，卻有你撞死人的結果，風險極高。」

劉韋廷說，如果嫌犯已經沿街砍人，甚至有人已經受害，有人親眼看見他正在持續攻擊，此時選擇開車撞他，是為了立刻阻止他繼續殺人，才比較「有機會」去談正當防衛（或緊急避難）的空間，「注意，是『有機會』，不代表一定會成立，因為法院仍會檢視：當下是否真的是迫在眉睫、是否別無他法，或手段是否必要且不過當。」

許多人會質疑「難道要等到有人倒下才能出手？」劉韋廷坦言，法律的核心矛盾就是「我們希望由公權力處理暴力，而不是讓社會進入私刑正義」，但當下若不立刻制止，可能導致更多無辜生命當場喪命，因此「關鍵差別」通常就在於撞人的那一刻，他到底是在「看起來像要犯案」，還是已經「正在犯案、持續侵害」。

劉韋廷強調，「看見刀，不等於看見攻擊；你能證明『正在發生的侵害』，才有機會談防衛。否則你想當英雄，很可能最後變成被告。」

