張文砍人釀4死9傷！雙北捷運增派警力強化維安 網嘆：事情發生才動起來

張文砍人案釀4死9傷。（圖／林冠吟攝）

台北市昨天（19日）傍晚發生重大恐怖攻擊事件，27歲男子張文使用汽油彈、煙霧彈並持刀在台北車站M7出口、中山捷運站及南京西路一帶連續犯案，造成4人死亡（含張文）、9人受傷，引發民眾恐慌。對此，新北市長侯友宜表示，新北市警察局已提高捷運警戒層級、加強巡邏；台北市長蔣萬安則公告，捷運站每天將動員70名警力，也會向中央警政署請派85名維安警力。

侯友宜在臉書粉專發文道，台北捷運發生治安事件，新北市府第一時間與台北市政府、警方與捷運公司保持密切聯繫，全面掌握狀況；新北市警察局已同步提高捷運沿線、轉乘樞紐與人潮熱點的警戒層級，加強巡邏與應變整備，確保通勤與返家安全。

蔣萬安則說，為了保障市民安全、穩定社會秩序，他已即刻要求警察局及各單位，加強全市維安戒備及巡檢機制，提高台北市各車站、捷運站、商圈、人潮聚集處、各類大型活動的見警率；其中，捷運站每日將動員70名警力，並向中央警政署請派85名維安警力。

貼文曝光後，許多網友質疑，「做做樣子而已，3天後就沒人巡邏了」、「台灣治安堪憂」、「其實平時就要安排警察定期巡邏，而不是有條件或遇到這類才動起來，因為造成死傷就來不及」、「10年了，捷運安全還是沒提升，事情發生了，警察才全副武裝」、「從鄭捷事件後仍沒有危機意識、沒有學到教訓，社會安全網漏洞百出，死傷的都是無辜的人，好難過」、「再來就是聖誕節、跨年等節日，不要再讓憾事發生了」。

也有人指出，「支持警方合理用槍」、「以後台北車站是不是要安檢啊」、「台灣要學中國大陸了，在各運輸系統站都有警察檢查站每個人都要經過紅外線檢查系統通過」、「那一定是煙霧彈攻撃，視同國家級恐攻，但怎麼不裝安檢門？」、「何時官員才會重視第一關的安全，在大眾運輸增設X光機，靠警察能維持幾天站崗，要死傷多少員警或是民眾才能得到政府重視」。

