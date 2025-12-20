張文砍人震撼全台！派翠克：犯了錯就該承擔後果

藝人派翠克。（圖／翻攝自派翠克IG）





捷運台北車站、中山站於昨（19）日晚間發生隨機砍人事件，包括他在內，總共有4人死亡、11人受傷，此起事件也再度引發民眾對死刑存廢議題的關注與討論。藝人派翠克今（20）日主持一日店長活動也出面受訪，並表示感到既難過又生氣，但也提醒大家一定要注意安全。

派翠克坦言，自己平常也是靠著捷運通勤，總覺得過去許多重大事件，都離生活十分遙遠，但想到事件就發生在日常通勤環境時，恐懼感特別強烈。派翠克也提醒大家，在出門時務必提高警覺，尤其在人潮密集的場所，也要隨時留意周遭動靜，以保障自身安全。

派翠克提到，不少人搭乘捷運或走在路上時習慣戴耳機、將音量開得很大，甚至開啟降噪功能，容易忽略外界聲響，增加風險、危機。他呼籲大家，要避免邊走邊滑手機，也不要把音樂開得過大，隨時保持警覺，才能降低意外發生的可能。

對於死刑是否存廢，派翠克直言「我覺得犯什麼樣的錯，就應該受到什麼樣的懲罰」，同時也進一步說明「他們犯錯，為什麼要活著的人或是身邊很愛她的家人去承擔痛苦？我覺得很不公平」。至於是否因事件影響跨年行程，派翠克透露，已與大學好友相約聚會，並相信民眾在經歷此事後，整體安全意識都會有所提升。

