張文砍人震撼全台！派翠克：犯了錯就該承擔後果
捷運台北車站、中山站於昨（19）日晚間發生隨機砍人事件，包括他在內，總共有4人死亡、11人受傷，此起事件也再度引發民眾對死刑存廢議題的關注與討論。藝人派翠克今（20）日主持一日店長活動也出面受訪，並表示感到既難過又生氣，但也提醒大家一定要注意安全。
派翠克坦言，自己平常也是靠著捷運通勤，總覺得過去許多重大事件，都離生活十分遙遠，但想到事件就發生在日常通勤環境時，恐懼感特別強烈。派翠克也提醒大家，在出門時務必提高警覺，尤其在人潮密集的場所，也要隨時留意周遭動靜，以保障自身安全。
派翠克提到，不少人搭乘捷運或走在路上時習慣戴耳機、將音量開得很大，甚至開啟降噪功能，容易忽略外界聲響，增加風險、危機。他呼籲大家，要避免邊走邊滑手機，也不要把音樂開得過大，隨時保持警覺，才能降低意外發生的可能。
對於死刑是否存廢，派翠克直言「我覺得犯什麼樣的錯，就應該受到什麼樣的懲罰」，同時也進一步說明「他們犯錯，為什麼要活著的人或是身邊很愛她的家人去承擔痛苦？我覺得很不公平」。至於是否因事件影響跨年行程，派翠克透露，已與大學好友相約聚會，並相信民眾在經歷此事後，整體安全意識都會有所提升。
東森娛樂關心您
犯罪行為，請勿模仿
【更多東森娛樂報導】
快訊／大逆轉！黃明志檢驗報告出爐 尿檢陰性
迪麗熱巴紅線暗黑照引熱議！網憂成于朦朧翻版
中山、北車隨機攻擊釀4死！青峰、Ella等明星齊祈福
其他人也在看
年初痛失大S！小S跨年完回歸主持？派翠克鬆口「真實內幕」了
派翠克今主持Puriluna一日店長活動受訪，先前薔薔加入小Ｓ節目跟他、無姍儒一起主持，派翠克說現在錄影時間變長了，也認同網友說的覺得薔薔很吵，但這就是她的風格。被問小Ｓ是否跨年後就回歸節目？派翠克也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
派翠克昨聞「北捷隨機殺人」急確認父母位置 談「死刑」：他們犯錯為什麼要別人承擔痛苦
藝人派翠克今（20日）出席髮品活動並擔任主持人，受訪時談及昨日發生的台北車站隨機殺人案，他坦言內心非常驚恐，第一時間便立刻聯繫父母確認安全。此外，針對社會高度關注的死刑存廢議題，派翠克也說明了自己的看法。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
小S跨年後回歸主持《小姐不熙娣》？ 派翠克直言「應該快了」
藝人派翠克今（20日）出席髮品活動並擔任主持人，現場接受媒體聯訪，不僅透露了搭擋小S的近況，也針對近期《小姐不熙娣》由薔薔代班等話題做出回應。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
派翠克看北捷恐攻嚇爆急打給爸媽 表態贊成死刑：不要以為離自己很遠
19日北捷發生隨機殺人案 讓社會人心惶惶 藝人們出席活動也聊到此事 派翠克表示 看到的時候真的嚇爆 緊急打給爸媽確認位置 被問到是否支持死刑 他想了很久終於表態娛樂星聞 ・ 49 分鐘前 ・ 發起對話
押井守殿堂級經典回歸！《天使之卵》40週年4K修復登大銀幕 影視創作者力推必看
日本殿堂級傳奇動畫《天使之卵》迎來問世40週年，4K紀念版確定於1月9日全台震撼上映。本片由《攻殼機動隊》導演押井守編劇、執導，攜手《Final Fantasy》系列美術指導天野喜孝打造，自1985年以OVA形式推出後，憑藉詩意而神祕的影像語言、深邃世界觀與前衛美學，被視為動畫史上最具影響力的經典之一。此次全新4K修復，並同步推出杜比全景聲與杜比視界版本，以殿堂級規格重返大銀幕，吸引眾多動畫與影視創作者朝聖，小島秀夫、樋口真嗣、邱立偉皆力薦必須進戲院沉浸體驗。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 發起對話
高市議員偕警宣導自保術（2） (圖)
台北隨機傷人事件引發全台關注，民進黨高雄市議員林智鴻（後立者右2）20日在講座活動中攜手警方宣導自保術，輔以背包、雨傘、外套等日常物品示範動作，與會民眾專注聆聽。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
耶誕演唱會如期開鑼 黃偉哲：全面加強維安
[NOWnews今日新聞]台北市昨（19）日驚傳民眾隨機無差別攻擊事件，「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會今（20）日晚間登場，因為是發生攻擊事件後的第首場縣市政府官方主辦大型演唱會，市長黃偉...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 發起對話
藝術家廖迎晰膺選東海大學校友楷模 將公開表揚其在藝術界卓越表現
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】東海大學校友總會選拔2025年第十六屆校友楷模，當選名單出爐，共選出15名互傳媒 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
護理女孩勇敢轉身 玉里就業中心虛實整合 助穩定就業
勞動力發展署北基宜花金馬分署為協助職涯迷航的青年撥開雲霧，積極推動「青年職得好評計畫」。近日在玉里就業中心的陪伴下，二十二歲的家家（化名）從薪資不穩定的醫院計時工作，成功轉職為超商門市正職人員。透過就服員專業的引導以及三萬元尋職就業獎勵金的支持，家家不僅實現了經濟自立，更圓了為父母減輕家計的心願，自信地邁向人生新階段。剛從專科學校護理科畢業的家家，原先在醫院擔任門診計時人員，然而計時工資不穩且收入有限，生活開銷仍需仰賴父母支援。家家看著父母除了維持家計，還需負擔遠在臺北求學的弟弟學費，體貼的她總覺得自己既已成年，不應再成為家人的負擔，心中迫切渴望一份穩定的正職工作來實現經濟自主。但因初入職場經驗不足，面對跨領域求職時缺乏自信，讓她陷入焦慮，遂決定前往玉里就業中心尋求專業協 ...台灣新生報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
酒後沒錢付車資！男客暴走揮棍鬧公廟 警到場秒變乖還向司機道歉
根據警方調查，柯男當時明顯酒後情緒不穩，與計程車林姓司機爭執後，突然下車走到附近公廟旁的金爐位置，手持木棍揮舞，行為相當誇張，引發路人側目，也讓司機感到人身安全受到威脅，隨即報警請求協助，警方接獲報案後立即派員趕赴現場，抵達時雖未親眼見到柯男持棍揮舞，但...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 發起對話
北捷血案事件後被翻！Joeman過往開箱「此物」再掀討論 網友吵翻
台灣知名YouTuber Joeman（本名翁雋明）以3C、科技與生活開箱類內容聞名，過去曾拍攝過結合道具與特效的實驗性影片，因昨日北捷血案，Joeman過往開箱過煙霧彈的影片、瞬間引發網友們熱議，紛紛討論是否要管制煙霧彈，網友們表示「一堆人酒駕 是不是該禁止汽車 機車 還有酒」、「為什麼煙霧彈要管制，我影視公司拍攝也常用到 目前大家都很健康」等評論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
搭霸王車欠450元車資還揮舞棍棒 警：社維法送辦
今(20)日上午10點多，一名柯姓男子從台南高鐵站搭計程車到高雄湖內區民族街上的福德祠，結果積欠450元車資，事後還揮舞棍棒，計程車駕駛因此報案，而根據廟方表示，這名鬧事男子已經連續好幾天到廟報到，甚...華視 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
暖警寒冬送溫情 白髮長輩深宵迷途外雙溪 士林警靠 愛心手鍊 深夜親送返家
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局翠山派出所警員陳宣廷、吳翼丞，日前擔服巡邏勤務時，接獲110通報指稱 […]民眾日報 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
模仿？高雄也驚傳燃放漁船發煙筒 警方通知男子到案
今天凌晨1點多，36歲徐姓工人酒醉後，在高雄市小港區空地，燃放2罐漁船救難用浮煙訊號發煙筒，頓時煙霧瀰漫，因為剛發生北捷連續攻擊事件，社區民眾緊急報案，所幸無人受傷，但是否為模仿效應，有待警方釐清。據了解，案發在小港區高松路與營口路口，警方獲報到場清查鄰近人物，徐男醉倒在另端路口，完全無法言語，過濾自由時報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
控她替王定宇偽證！葛斯齊公布「消息來源」勸自首
狗仔葛斯齊去年爆料民進黨立委王定宇婚外曖昧異性，傳訊「我想要你」等對話，遭王定宇以加重毀謗罪提告，17日獲不起訴。先前放話會公開消息來源的葛斯齊，20日上午透過臉書單方面爆料，王定宇的「神秘女」證人姓郭，涉嫌偽證，意圖保王定宇安全下庄。但至截稿前，當事人未回應。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
張文鬧區揮刀釀死傷！派翠克發聲挺死刑：犯錯就該受懲罰
藝人派翠克20日與日籍女星阿部瑪利亞出席髮品活動，談及19日嫌犯張文在捷運台北車站、中山站發生的隨機攻擊路人造成傷亡，派翠克坦言看到新聞時既難過又生氣，直呼「我嚇爆！真的太近了」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
北捷恐攻4死11傷！2人在加護 傷者送往雙北10醫院
北捷恐攻事件造成4死11傷，6人仍留院觀察，其中2人在加護病房！台北區緊急醫療應變中心立即啟動，分流原則為「輕傷遠送、中重症近送」，同時考量各醫院加護病房床位狀況，避免醫療資源超載。台大醫院院長余忠仁表示，在中山站遭砍傷頸部的汪姓男子經初步縫合，目前在加護病房中狀況穩定，讓家屬稍微放心。整合醫學照護科醫師姜冠宇強調，避免都送同一家醫院造成超載，是分流的重要原則。TVBS新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
從雙連走到中山「見警率不平均」 卓榮泰令強化調度：安全不能有死角
27歲男子張文19日傍晚在北捷台北車站、中山商圈丟擲煙霧彈、持刀隨機傷人，連同墜樓身亡的張文在內，此事件一共造成4死11傷。行政院長卓榮泰今（20）日上午前往醫院探視傷者及家屬後，也親自從捷運雙連站一路步行到中山站，實際視察大眾運輸系統的維安狀況，當場也發現警力部署有不平均的狀況，即刻要求內政部警政署強化調度巡查。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
狡猾！張文犯案「變裝五次」北車砍人「裝路人」開溜
社會中心／馬聖傑、黃啓豪 台北報導嫌犯張文犯案後，在誠品南西店頂樓，一躍而下墜樓身亡。網路有人懷疑，墜樓者裝扮都不同，會不會與凶手不是同一人？但其實是張文狠狡猾，犯案期間一共變裝五次，在北車犯案後，還喬裝成一般民眾逃跑！更被發現他四天前，就前往誠品南西，詢問保全是否能到頂樓拍攝聖誕樹，但被拒絕。民視 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
看完憲法法庭今年首例判決 葉慶元狠酸：法學院莘莘學子楷模
憲法法庭5位大法官19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修正條文違憲。但律師葉元之直指，5位大法官居然直接在判決中宣稱，因為有3位大法官拒絕參與評議，所以可以直接從「現有總額」中予以扣除，諷刺地說，「這種法學創造力，簡直是震爍古今！必須在我國法治史上大書特書，作為法學院莘莘學子楷模。」中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 10