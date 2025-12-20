張文砍人、丟煙霧彈！他揭「保命3守則」籲大聲呼救

生活中心／饒婉馨報導

台北捷運以及中山商圈於19日晚間發生連續隨機攻擊，共造成4死6傷。網友發文分享若遇到類似事件要注意的3事項，分別為：大喊「有刀子」、「有人殺人」等警語、迅速離開現場或藏匿、用包包擋住你的身體要害、器官，像是頸部大動脈。









張姓嫌犯在中山商圈的馬路上持續丟擲煙霧彈，並手持長刀在街頭移動、隨機攻擊路人。（圖／翻攝畫面）





27歲嫌犯張文攻擊3人後，遭到警方圍捕，嫌犯當場墜樓送醫搶救不治。在張文隨機砍殺事件中，有2名死者皆因頸部致命傷而喪命，對此網友Mock Mayson於19日發出長文，回想到鄭捷事件他在度提醒民眾遇到類似危險狀況該如何自保。

他總共整理出3點，第一，若是看到有人用刀進行襲擊或恐攻，第一件事，就是大聲呼叫讓週圍的人知道與警戒，例如高喊：「有刀子！」、「有人殺人！」之類的警告語，並補充說明「短刀或是長刀偷襲是沒有聲音的，不像槍聲會大作，馬上會引發人們警戒。長短刀偷襲是等一堆人都倒下了才會被人發現有異狀的，尤其是用刀高手知道如何往要害快速切擊的話，那即使你有帶槍都來不及了」。然而，他提到美國警察有做過類似實驗，「遇到隨機亮刀sa人的突發狀況，85個警察當中只有3個警察在第一時間警覺到對方把刀亮出，有10個警察是在被刀攻擊中才發現自己被攻擊，剩下的72個警察是等到兇手都砍完走人了，才發現自己制服身上與背後滿滿都是粉筆刀所留下的粉筆灰痕」，這也顯示了這類事情的發生其實有多突然與安靜；因此，若是發現有人用刀進行恐攻，第一時間就是要發出大音量警告他人，不要怕丟臉，你或許可以因為此發出聲音的行為而及時挽回許多人的生命。

警方圍捕張姓嫌犯後，他疑似畏罪跳樓，送醫急救後宣告不治。（圖／翻攝畫面）

第二，「迅速離開現場或是找地方藏匿。這一點是在美國防恐手冊（Run and Hide）或是藍白仔丟掉不想看的小橘書第18頁都有寫到。儘量不要逞英雄，我知道你很行，我也學過擒拿術跟奪刀術，但是所有的防恐手冊跟學有專精的精壯教練都會跟你說，先跑再說。，因為有很多變因是你無法掌握的」，第三，「如果不得不直接面對歹徒或是恐怖分子，例如沒路退了，歹徒鎖定你或是你的親人了，那麼你就要充分利用你手邊的所有東西。首先要把你隨身的包包拿到你的身體前方擋住你的重要器官」；人體致命的要害與器官多在前方，包括頸部的大動脈，所以用包包擋住你的身體前方是第一要務。如果是肩背包，用背帶把手腕纏繞起來，讓手藏在肩背包後方，儘量把手藏於包包後方，避免露出的手部被劃傷刺傷，Mock Mayson特別強調「至於其他利用手邊工具的進階攻擊方式，我這裡是不建議（請自己見機行事），還是老話一句，先保護好自己，確定無虞時先跑再說，不要逞強」。

他手持長刀走在中山商圈，並隨機砍人，後面甚至跑進誠品南西大樓。（圖／翻攝ETtoday）

最後，他警示大家「儘量跟歹徒保持一定距離。一般的水果刀或小型蝴蝶刀，安全距離大概要在四到五公尺，而開山刀、西瓜刀、生魚片刀大概要在六公尺以上，你才有足夠的時間反應。（人可以用一秒鐘的時間往前衝三公尺的距離進行突刺）」；後續遇到需要急救、幫忙的人，「止血與CPR急救，小橘書第13頁都有寫。多一分準備，多一些危機意識，多一點正經看待政府的安全指引手冊，就可以少一點傷亡，好嗎？」。貼文曝光後，許多網友都陸續留言「沒錯，看過好幾個美國警察執法紀錄片與教學片，持刀歹徒是非常危險的」、「這樣的提醒真的很重要」、「而且這個犯人刻意使用尖刺狀的長匕首更難阻擋。這種尖刺狀的長匕首就是要造成嚴重穿刺傷產生大量傷亡！」、「Mock大說的，大家照做就對了」、「中山誠品是有人邊逃上樓邊喊有人拿刀砍人，很多人才趕快躲起來的」。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文北市砍人、丟煙霧彈！他揭「自保3守則」網證：喊了才有很多人躲起來

