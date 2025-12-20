張文砍人！傷者爆「有愛滋感染者」後續傷者有風險 衛福部將說明

社會中心／綜合報導

北捷台北車站M7出口及誠品南西百貨周邊，昨（19）日晚間發生震撼社會的重大暴力案件。27歲男子張文先後在多個地點投擲煙霧彈並縱火，隨後持長刀對不特定民眾發動攻擊，最終造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。張文在遭警方包圍後墜樓身亡，整起事件引發社會高度不安。值得注意的是，遭砍傷的傷者中，傳出其中一人為愛滋感染者，外界關切後續是否存在感染風險。對此，衛福部表示，將於今（20日）下午2時30分召開記者會，統一對外說明相關醫療評估與處置情形。

27歲嫌犯張文19日下午先在中山區接連涉及4起縱火案件，傍晚時分進入捷運台北車站M7、M8出口一帶，丟擲汽油彈與煙霧彈，並持刀對不特定民眾發動攻擊。之後他轉往中山商圈持續行凶，闖入誠品南西百貨內後，再一路逃往頂樓，最終翻越欄杆墜樓身亡。警消初步統計，捷運站相關案件造成1死1傷，誠品南西百貨內則釀成2死4傷，另有6名傷者自行前往醫院就醫。最新消息指出，在中山商圈遭砍傷的其中一位傷者，傳出為愛滋感染者，相關單位正評估後續接觸與傷勢情況，釐清是否涉及感染風險。

衛生福利部長石崇良今（20日）說明，針對昨（19日）發生在台北市的隨機攻擊事件，經醫院與地方衛生局掌握，其中一名受傷民眾為已完成通報、並持續服藥、病情穩定控制中的HIV感染者。考量事件現場可能有其他民眾因凶器或血液飛濺，導致血液接觸到傷口或黏膜的情形，疾病管制署已啟動本案「暴露後諮詢與公費預防投藥專案」，並與台北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾病管制署署長羅一鈞與台北市衛生局局長黃建華進一步說明，若案發時身處誠品生活南西店內，且曾遭砍傷，或有血液接觸到傷口或黏膜（如眼睛），但尚未就醫的民眾，可撥打24小時全年無休的1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師進行風險評估。經評估若有需要，將安排於暴露後72小時內，轉介至醫院急診或門診完成預防性投藥，以降低感染風險。

至於目前仍在住院治療的傷者，台北市衛生局已請收治醫院同步評估其暴露風險，若經專業評估後認為有投藥必要，也將透過上述公費專案，在暴露後72小時內完成預防投藥。疾管署也強調，血液暴觸導致HIV感染的機率極低，推估可能低於萬分之一，且預防性投藥安全且具成效，完成療程後可將感染風險進一步降至接近零。呼籲相關民眾無須過度恐慌，同時也請社會大眾避免對傷者進行肉搜，以免增加其心理壓力與負擔。













