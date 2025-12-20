張文砍人「通勤族怕爆」！暖心公司一德政 網喊用新台幣教訓

警方派大量人力在各車站巡視。（圖／東森新聞）





台北捷運北車、中山站連環攻擊事件後，不少上班族對通勤安全感到不安，現在就有公司推出「暖心應變」，主動宣布可改搭計程車，車資由公司全額吸收，讓許多網友相當羨慕。

有網友在社群平台Threads發文，貼出公司群組天記錄，老闆主動表示，若近期上下班搭捷運感到不安或害怕，「搭計程車上下班都沒關係，錢算我的，私下跟我請款」，並特別點名即便是淡水等長距離通勤也適用。原PO看到公告後忍不住直呼「我真的要哭了，老闆你知道淡水到永和很貴嗎，要不要這麼好」，不少網友看了直喊羨慕。

除此之外，因近日捷運隨機攻擊事件導致人心惶惶，也有別間公司公告，為讓全體同仁安心上下班，從今起至12月27日，將全額補助計程車通勤費用，只要附消費明細即可請款，但限定於「從家裡出發、回家路程」。公司也提醒同仁下班後若無必要行程，盡量早點返家，祝福大家一切平安。

許多網友羨慕回應「淡水到永和是要搭飛機的距離誒」、「這種老闆活該他賺錢」、「請公布你們在賣什麼，我要用新台幣教訓你們公司」、「我該怎麼不著痕跡的讓老闆看到這則貼文？」、「好好喔，我這兩天上下班也是不敢搭捷運交通費超貴」。

