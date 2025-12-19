張文砍殺3人後「南西誠品墜樓亡」 百貨宣布20日休館

隨機殺人的凶嫌張文在誠品南西輕生。（圖／翻攝自誠品生活南西臉書）





捷運台北車站、中山站19日晚間發生隨機攻擊案，27歲的凶嫌張文丟擲煙霧彈、持刀亂砍，最終在中山的南西誠品畏罪輕生死亡，另造成3位無辜民眾身亡，引起社會譁然。深夜南西誠品發布訊息，表示20日休館一天，有櫃姐透露，因為凶嫌張文足跡遍布不同樓層，案發現場仍有多處需採證。

南西誠品深夜廣發店內員工訊息，首先安撫全館所有夥伴與同仁，並感謝大家在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助，在這幽暗的時刻，謝謝大家一起感受到勇氣與愛的力量。

南西誠品宣布，20日請全店同仁好好休息一日，誠品生活團隊也已在第一時間成立應變小組，若有任何問題或需要協助之處，都請隨時聯繫，最後祝願全體夥伴與家人們心意安寧、闔家平安健康。

南西誠品櫃姐透露，因為凶嫌張文有前往不同樓層，據說是案發現場仍有多處需要採證。

