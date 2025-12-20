張文確定為單人行兇！連3日在捷運、租屋處周圍遊蕩 定調其「跳樓輕生」

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

27歲男子張文昨（19）日先是到處縱火，然後在台北捷運台北車站、中山站丟擲煙霧彈、持刀砍人，最終在闖進誠品南西店，被警方包圍之下墜樓身亡，而包含張文在內，該案件共造成4死11傷，對此，稍早台北市政府警察局長李西河說明，此案確定為單人行兇，同時也定調張文為「跳樓輕生」。

台北捷運昨日發生27歲男子張文丟擲煙霧彈、持刀砍人的案件。（圖／美聯社）

李西河也指出，經警方調閱周遭監視器畫面發現，張文17、18、19日連續三天在租屋處、館前路、捷運站周邊遊蕩，而租屋處和桃園住家皆無留下文字或信函，其父母表示，未發現張文有任何思想主張，因此初步查證屬於個人隨機的殺人案件。

北市刑大隊長盧俊宏則表示，張文17日從公園路租屋處轉道大同區一間旅館住了3天，且在17日至19日期間均採取步行、騎機車方式移動，全程沒有跟任何人有接觸，針對中山區三處犯案地點都有事先勘查。

另外，警方也在張文租屋處查獲犯案工具和材料，其平板的雲端也有完整計畫書，且曾於蝦皮購物平台購買行李箱，所使用的煙霧彈網路上都買得到，其犯案車輛都是本人的，未有租賃車輛紀錄。

