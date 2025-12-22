張文社交圈封閉！ IG、X疑被挖出…全被清空了

27歲男子張文本月19日在北車、中山商圈犯下3死11傷的無差別攻擊事件，網紅「四叉貓」（劉宇）調查發現，他在犯案之前，疑似將社群帳號給清空，相關資訊全數消失。

張文臉書。（圖／翻攝畫面）

劉宇在臉書發文指出，張文從永平工商餐飲科畢業後，考上虎尾科技大學資訊工程系。在學期間，張文曾提出「利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名」的研究計畫，並以自己的自拍照作為範例，研究計畫執行8個月間，他獲得科技部補助4.8萬元。

四叉貓進一步查詢張文的社群資料，透過研究計畫所留下的電子信箱作搜索，果真查出他的IG及X帳號，不過完全沒有資料再上面，且其臉書帳號經同學指認後，僅為學生時期用來綁定手機遊戲的帳號，並非活躍社群，他推測，張文當兵後已不再使用該臉書帳號，或在案發前已將真正使用的帳號刪除。

專案小組調查發現，張文的臉書帳號沒有貼文也沒有朋友、也不曾對任何人按讚，甚至沒有時下年輕人都有的Threads帳號。

張文的 LINE 手機通訊軟體裡只有兩個聯絡人，就是他的房東和介紹租房的房仲。目前警方正追查張文兇刀購買來源，及真正犯罪動機。

