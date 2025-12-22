張文科大照片曝！「人臉辨識計畫」研究還拿到補助

台北市 / 綜合報導

張文隨機攻擊造成4死11傷，他的國小同學回憶，過去的張文很好相處，還說未來的夢想是當廚師，很震驚會有如此極端的轉變。警方在旅館、租屋處及楊梅老家，扣走多台平板和筆電等，發現張文用另一個叫「張鋒嚴」的化名，登入平板，甚至網購犯案工具。雖用真名租屋，LINE好友也只有房東和房仲。行事刻意低調，化名切割真實身分，不排除就是為了降低犯案後被追蹤的風險。

兩眼直盯著鏡頭嚴肅陰沉，這是張文在科大時期的模樣；微揚的嘴角，廚師夢蓄勢待發，這也是張文，兩相比對雖是同一人，但眼神已經完全不一樣，之後進入部隊搥著胸膛，一副我是男子漢，怎知最後成了隨機攻擊犯。

張文國小同學(聲源經變音處理)說：「因為我對他的印象就是圓圓胖胖的，他比同齡人還要大隻和藹可親，他是有跟我聊說，他大學想要考高雄的餐飲科，很震驚啊，因為像他這樣好相處，然後又沒有脾氣的人，很難想像他會變到這種極端分子。」

曾幾何時那個和藹可親的同學，離兒時夢想越來越遠，從餐飲轉念資工，研究報告「人臉辨識計畫」---計劃書，以自己的照片為範例還拿到補助，既然身為資工人，應該會大量使用3C和網路，警方別在旅館扣走兩台平板，一台有加密刑事局鑑識，送原廠處理，一台已解開查到連接雲端，租屋處燒燬的筆電硬碟送鑑識，至於楊梅老家一支舊手機，一台筆電沒什麼使用紀錄。

從信箱反推他其他社群網路，沒照片沒追隨幾乎零互動，警方進一步發現，張文還有另一個化名張鋒嚴，大概用了3-4年，主要拿來登錄平板，以及年初網購24枚煙霧彈，台北市刑大隊長盧俊宏說：「金流的狀況，目前我們還在積極地調閱之中。」

張文以真名租房，LINE的好友只有房東和房仲，現實中的張文網路上的張鋒嚴，刻意切割保持低調，是否為了降低被追蹤的風險，不排除這一切都在他的佈局中，除了縱火燒租屋處，企圖滅掉筆電裡的證據，還發現他平板的登入帳號，叫張峰巖，至少用了3、4年，就連網購作案武器也都用這個名字，其他相關的社群網站資料極少，似乎刻意抹滅相關足跡。

網路上的張峰巖，似乎是想和現實生活的張文做切割，究竟是從哪個環節讓他開始性格大變，警方試著破解，並還原他的筆電找答案。

