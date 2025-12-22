張文科大照片曝！曾拿研究補助 「張峰嚴」假名切割？

台北市 / 綜合報導

張文隨機攻擊造成4死11傷，他的國小同學接受華視新聞獨家訪問透露，過去的張文很好相處，還曾跟他說想去讀高雄的餐飲學校，未來夢想當廚師，沒想到竟會有如此極端的轉變。警方發現張文用另一個叫「張峰巖」的化名登入平板，甚至網購做案工具，而且至少用了3至4年。是否試圖跟張文這個身分切割？警方還原破解他的硬碟，尋找蛛絲馬跡。

兩眼直盯著鏡頭，一臉嚴肅，這是張文在科大時期的模樣，這也是張文，穿著廚師服維揚的嘴角，當廚師的夢想蓄勢待發，但兩相比對，雖然是同一個人，但眉宇間散發的氣質，完全不一樣，大大顛覆國小補習班同學對他的印象。

國小補習班同學：「我也是看到國小的畢業紀念冊，才突然跟他的名字對上，因為我對他的印象就是圓圓胖胖的，他比同齡人還要大隻和藹可親，他是有跟我聊說，他大學想要考高雄的餐飲科，就是他以後想要當廚師。」

就如同學所形容，國小國中時期的張文，看起來脾氣很好也好相處，廚師夢還沒實踐，就從餐飲科轉而念資工，大學的研究報告「人臉辨識計畫」。再回那張照片，以自己的照片為範例還拿到補助，旅館拿證物出來，警方試著從他的平板或筆電，找出蛛絲馬跡，但他顯然早有預謀。

除了縱火燒租屋處，企圖滅掉筆電裡的證據，還發現他平板的登入帳號，叫張峰巖，至少用了3至4年，就連網購做案武器也都用這個名字，其他相關的社群網站資料極少，似乎刻意抹滅相關足跡。

張文國小同學：「很震驚啊，因為像他這樣好相處，然後又沒有脾氣的人，很難想像他會變到這種極端分子。」網路上的張峰巖，似乎是想和現實生活的張文，做切割，究竟是從哪個環節，讓他開始性格大變，警方試著破解，並還原他的筆電找答案。

