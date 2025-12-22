張文科大論文曝光！自拍當範本還領政府4萬8補助

台北捷運中山站隨機殺人案造成3死2傷悲劇，25歲兇嫌張文犯案後墜樓身亡。網紅四叉貓劉宇深入調查張文背景，挖掘出其在虎尾科技大學資訊工程系就讀期間的學術研究資料。

根據調查，張文從永平工商餐飲科畢業後，成功考取虎尾科技大學資訊工程系。2020年7月至2021年2月期間，他進行了一項為期8個月的研究計畫，題目為「利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名」。這項研究獲得科技部4萬8000元補助金。

特別的是，張文在論文中使用自己的自拍照作為人臉辨識技術的示範範例。劉宇推測，這些自拍照應該是張文2021年時的模樣。網友對此議論紛紛，認為他從餐飲科跨考資訊工程系實屬不易，可惜最後走上歧途。

社群帳號調查方面，劉宇透過張文論文中的電子郵件「forrestwork0141@gmail.com」，成功找到其Instagram和X平台帳號，但發現內容已全部清空。經同學指認，張文的臉書帳號疑似僅用於綁定手機遊戲，當兵後便不再使用，或在犯案前將真正使用的帳號刪除。

警方專案小組調查發現，張文的社交生活極度封閉。其臉書帳號沒有任何貼文、朋友名單空白，也未曾對他人按讚，甚至沒有年輕人普遍使用的Threads帳號。更令人震驚的是，張文的LINE通訊軟體中僅有兩個聯絡人，分別是房東與介紹租屋的房仲。

目前警方正全力追查張文購買兇刀的來源管道，並深入調查其真正的犯罪動機。這起隨機殺人案震驚社會，張文從一名具有學術研究能力的大學生，最終走向犯罪道路，其心理轉變過程值得社會深思。

