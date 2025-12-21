張文科大論文被起底「政府補助48000元」 四叉貓公開當報告範例：自拍照應該是4年前

四叉貓肉搜張文大專研究計畫，發現當將自拍照當報告範本。（翻攝自四叉貓臉書）

27歲凶嫌張文19日在台北車站、捷運中山站商圈，犯下震撼社會隨機攻擊案，最後從誠品南西店墜樓身亡，總計釀4死11傷。向來愛肉搜的網紅「四叉貓」劉宇，PO文曝光張文個資等，表示張文從永平工商餐飲科考入虎尾科技大學資訊工程系後，完成了一項與人臉辨識相關的研究計畫，報告中竟使用自己的照片作為範例。

向來很會肉搜的四叉貓，連日起底張文的臉書、求學與研究紀錄，表示張文的研究主題為「利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名」，詳細閱讀後，發現張文竟直接以本人自拍照片作為「攝像頭擷取圖像視窗」示範樣本，推測是4年前的自拍照，被放進大專研究計畫書當中，並坦言「這個研究計畫政府補助48000元」。

四叉貓肉搜張文大專研究計畫，發現該研究計畫政府補助48000元。（翻攝自四叉貓臉書）

四叉貓還挖出張文的臉書帳號，並經過同學指認，推測僅是張文學生時期用來綁定手機遊戲的帳號，並非活躍社群，當兵後的他就可能不再使用該臉書帳號，或犯案前把真正使用的臉書帳號給刪除了。另外四叉貓也強調，知道大家都很恐慌，願意懷疑是好事，但強調在網路上真的不需要太多陰謀論。

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，紛紛表示，「能申請到+完成科技部補助大專生研究計畫，應該算是非常積極向上耶⋯⋯」「真的很奇怪，沒工作，那來的錢租房子？買裝備?買煙霧彈？」「虎尾資工不是統測搶破頭的學系嗎？」「永平工商餐飲科應該是很難考上虎尾科大資工，資料來源要再確認一下

