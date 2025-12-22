張文科大論文遭挖自拍照當示意圖！4年前樣貌曝光

社會中心／楊佩怡報導

桃園27歲男子張文，12月19日前往北車及中山站週邊，投擲煙霧彈更持刀隨機砍向路人，事後他逃至誠品南西店頂樓墜樓身亡；本起事故包含張文共4人死亡，還有11名民眾受傷。事發至今，外界也不斷猜測張文的犯案動機，其身世背景也被網友一一挖出。網紅四叉貓就肉搜出張文的大學論文，其中竟在內容裡找到他的「自拍照」，張文4年前的樣貌也隨之曝光。









張文科大論文驚見「自拍照」當示意圖！「4年前樣貌曝光」他再揭：政府補助4萬8

四叉貓挖出張文科大論文，並發現對方用自拍照（上圖）當示意圖。（圖／翻攝四叉貓臉書）

網紅四叉貓在臉書發文貼出一張截圖並表示，張文從餐飲科畢業後，考上科技大學資訊工程系，而張文的大學論文研究計畫名稱為《利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名》，當四叉貓在閱讀論文到一半時，赫然發現對方將自己的自拍照當報告範例。

從畫面中可見，張文戴著扁窄的眼鏡自拍，並在圖說標示「攝像頭擷取圖像視窗」；截圖中也可見研究時間為2020年7月至2021年2月，共計8個月，四叉貓也以此推測這張示意自拍照是張文四年前的模樣。此外，四叉貓還補充指出，張文的科大研究計畫，可拿政府補助4萬8000元。

張文科大論文驚見「自拍照」當示意圖！「4年前樣貌曝光」他再揭：政府補助4萬8

嫌犯張文高職畢業於餐飲科系，大學考上科大的資訊工程系，後因妨害兵役遭警方通緝。（圖／民視新聞）

回顧整起事件，嫌犯張文先是焚燒北市的租屋處後，隨即前往北車及中山施放煙霧彈及隨機砍人，造成嚴重死傷，最終逃至誠品南西頂樓墜樓身亡。經警方調查發現，張嫌自2024年起即策劃犯案，先後透過網購採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌、工業酒精，以及假借生存遊戲名義購買24顆煙霧彈。2025年11月起，他又購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等易燃物品。警方認為，張嫌案發前長達一年半的準備與採購行動，顯示其犯罪行為經過縝密規劃，預謀性明顯。不過張文到底是畏罪自殺還是想逃跑卻失足墜樓，詳細死因還有待警方進一步釐清。

張文科大論文驚見「自拍照」當示意圖！「4年前樣貌曝光」他再揭：政府補助4萬8

張文19日戴防毒面具到北車投擲煙霧彈，並想隨機砍人，但計畫卻遭見義勇為的余家昶英打亂。（圖／翻攝畫面）





張文科大論文驚見「自拍照」當示意圖！「4年前樣貌曝光」他再揭：政府補助4萬8

嫌犯張文在北車投擲煙霧彈後，來到中山商圈隨機砍人。（圖／ETtoday提供）







