張文科大論文「獲政府補助4.8萬」？！四叉貓揭「研究計畫名稱」、學習路程從餐飲轉資工

台北市19日發生隨機襲擊事件，凶嫌張文證實是國立虎尾科技大學資訊工程學系畢業。網紅四叉貓昨（21日）找出張文大學期間一項研究報告，發現其高中就讀永平工商餐飲科，大學考入虎尾科技大學資訊工程系，並完成一項與人臉辨識相關的研究計畫，報告中也使用自己的照片作為範例。

四叉貓昨日晚間於臉書發文指出，張文從永平工商餐飲科畢業後，考上虎尾科技大學資訊工程系，其研究計畫名稱為《利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名》。

四叉貓下載該研究計畫來閱讀，發現張文用自己的照片當報告範例，並附上研究計畫截圖，指出「這應該是他2021年的樣子（四年前）」。不僅如此，四叉貓也揭露，張文該研究計畫，還得到政府補助4萬8000元。

對此，許多網友紛紛留言討論，「能申請到+完成科技部補助大專生研究計畫，應該算是非常積極向上耶」「永平工商餐飲科應該是很難考上虎尾科大資工」「餐飲>資工>自願役，這路線蠻怪的」「應該要查他有沒出入境到中國去接收恐攻訓練」「正式報告用『攝像頭』這名稱，感覺有點......」「攝像頭說明一切？（的至少一半？）」

（圖片來源：四叉貓臉書）

