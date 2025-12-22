張文租住旅館如軍火庫驚人武裝曝：自製越戰「恐怖燒夷彈」欲火洗台北

社會中心／台北報導

張文攜帶大量演煙霧彈和汽油彈攻擊北車。（圖／翻攝畫面）

逃兵通緝犯張文（27歲）19日於北捷台北車站及中山商圈隨機殺人，造成包含其在內4死11傷，震驚全台。警方調查後，查獲張文持有多支汽油彈、疑似自製的「燒夷彈」及大量刀械等，火力如小型軍火庫。張男先後於3處縱火後持長刀行兇，最終在誠品南西店墜樓身亡，驚人犯罪計畫令社會駭然。

檢警調查發現，張文在犯案前3日便已入住南京西路之旅館，預謀跡象明顯。19日案發當天，他先在3處地點及原租屋處縱火，隨後換裝雨衣、攜帶裝滿汽油彈的行李箱進入北捷地下街。他在台北車站投擲17枚煙霧彈與3枚汽油彈，並持長刀砍殺見義勇為的余家昶。行兇後，張文利用混入人群換裝的方式躲避追緝，竟大膽折返旅館補充武裝，隨即前往誠品南西店再度作案，最終以墜樓結束生命。

張文攜帶大量演煙霧彈和汽油彈攻擊北車，被見義勇為的余姓乘客攔下，余男也因此喪命。（圖／翻攝畫面）

警方在事後搜索張文的租屋處與旅館房間，其火力配置令辦案人員震驚，除了在墜樓現場遺留的戰術背心、2把長刀與2把短刀、煙霧罐17顆（2顆未擊發）等物品外，旅館房間內竟藏有一輛裝有11支汽油彈的推車，床上更擺滿9把長短刀械與4瓶汽油彈，連同其位於中正區租屋處查獲的5桶汽油、4把刀械等，宛如一座移動式的小型軍火庫。

此外，張文使用的汽油彈疑似模仿越戰期間殺傷力極大的「燒夷彈（凝固汽油彈）」，由於彈體內發現白色沉積物，被研判可能是製作失敗，但其目的在於讓燃燒物附著於人體表面持續燃燒。這款曾因《戰爭的恐怖》（The Terror of War）照片震驚全球，並遭國際公約禁止於平民區使用的殘酷武器，竟出現在台北街頭，顯示張男犯案時具有極強的殺傷意圖。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

