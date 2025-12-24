張文租屋處個人物品少到可憐 房間內瀰漫濃濃汽油味

張文北市中正區的租屋處幾乎沒有什麼個人用品，僅剩濃濃汽油味。（圖／翻攝畫面）

張文19日於北捷與中山商圈隨機砍殺，釀成4死11傷慘案。據了解，張文捷運北車與中山商圈丟擲煙霧彈前，已先在中山區與租屋處縱火，警方到場時，先是發現張文房間外的洗衣機起火，並在房間內發現明火，緊急通知消防破門撲滅。而警方隨後也對其租屋處勘驗，發現張文幾乎沒有個人物品，但房間內卻幾乎灑滿汽油。

據了解，張文今年1月1日起以每月1.7萬元的價格，租下中正區一間雅房，但警方勘驗張文的租屋處後，卻未在張文的租屋處內發現太多個人物品，僅剩滿滿的自製汽油彈，並有4把15公分左右的短刀。其在縱火前，也先將平時使用的筆記本電腦臨時汽油，隨後點火，所幸張文的電腦硬碟並未被燒毀，目前也被送往刑事局鑑識中心解密，以試圖還原其犯案動機。

