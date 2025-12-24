張文租屋處冰箱有濃濃汽油味 警疑「這原因」縱火滅證

即時中心／張英傑報導

27歲嫌犯張文持刀無差別攻擊民眾，造成4人死亡、11人受傷，震驚全台，張文犯案後隨即墜樓身亡，現場未留下遺書，實際犯案動機仍有待檢警進一步調查釐清，不過，警方搜索張文台北租屋處，發現屋內「不尋常」，聞到濃濃汽油味，冰箱內沒有任何物品，不排除張文可能曾經在屋子內製作汽油彈。













警方搜索張文位於台北的租屋處，發現屋內私人物品非常少，僅有少許衣物、已經廢棄電腦及網購空紙箱，甚至連充電線都沒有。

不僅如此，警方在冰箱內聞到一股濃濃汽油味，冰箱內沒有任何物品，研判張文可能曾經在屋子內製作汽油彈，而在犯案前清空住所，縱火滅證，並沒有自己留下任何退路。

警方還指出，張文不僅在租屋處對筆電潑灑汽油並點火焚燒，並且前往公共洗衣間，隨手拿取其他房客衣物縱火，刻意製造混亂。

警方調查還發現，張文母親曾經長期提供金錢援助。2023年3月就曾經匯款45萬元，自2024年開始，每隔數月會匯款3至4萬元，今年1月北上租屋後，累計資助金額約82萬元。

檢警目前朝是否預謀犯案方向深入追查，希望能夠儘快釐清案情。

