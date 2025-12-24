張文租屋處勘查"異常整潔" 冰箱全空卻充滿汽油味

社會中心／綜合報導

張文的隨機攻擊案，事發已經第六天。犯罪用的電競筆電還尚未解碼成功，傳出刑事局求助原廠。警方還發現，他位在公園路的租屋處，裡面異常整潔，疑似視死如歸，不過冰箱卻傳出濃厚的汽油味。週三一早，檢警和鑑識人員帶著3D雷射掃描儀，一路從中山站廣場、誠品南西、北車地下街，進行掃描，要重建整個刑事現場。

1219台北市發生恐怖隨機殺人案，釀成4死11傷悲劇，案發第六天，警方、鑑識小組與檢察官，重回現場進行，利用3D雷射掃描儀，重建案發現場。只見這台掃描儀，在路口來回掃描，不放過任何一個角落。為了偵測的完整性，在誠品南西店，4樓以及頂樓、外面廣場，360度環繞記錄環境，擷取空間座標。民視記者莊立誠﹔「檢警人員帶著3D掃描機器，針對中山商圈、誠品百貨、以及他曾經入住過的商旅，還有台北車站，來進行一一掃描建模，要釐清事發經過。」鑑識中心巡官曾偉晟：「紅外線雷射去紀錄整個現場，然後把現場數位化以後，後續用軟體把現場整個重建起來，可以跟我們之後在法庭上進行展示使用，現場整個輪廓包括（誠品）四樓，跟廣場跟道路來做重建，我們會把它紀錄下來數位化。」

檢警出動3D掃描儀，要還原事發經過。（圖／民視新聞）為了還原整個事發經過，檢察官曾揚嶺帶領16位鑑識人員，從北車地下街、中山商圈、誠品南西，還有兇嫌墜樓點、住過的旅館，以及租屋處，一路掃描，要完整紀錄刑案現場，以便後續的分析與重建。警方也針對他的租屋處，進行全面勘查，沒想到裡面異常整潔，疑似心意相當果決。房內的冰箱全空，但卻充滿汽油味。

檢警出動3D掃描儀，要還原事發經過。（圖／翻攝畫面）鄰居表示，冰箱裡面是汽油我不知道，但床上是有兩個汽油彈，就是有煙味燃燒過的煙味這樣子，因為他放(汽油彈)的位子，可能沒有放好。不過目前，由於張文犯案用的電競筆電，因為有數位加密，尚未成功解碼。傳出刑事局求助原廠協助，逐一測試48位元數字密碼，究竟他的犯案動機為何，還有待檢警，逐一抽絲剝繭。

