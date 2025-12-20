張文租屋處曝光！ 北捷犯案前 先縱火燒屋

犯下恐怖攻擊案的兇嫌張文，他的租屋處現在也曝光了，就位在台北車站旁邊的巷弄內，其巷口正是中正一分局，而根據調查．他在犯案前，還先放火燒了自己的租屋處。

兇嫌張文被監視器拍下．前往北車犯案前，先火燒自己租屋處。（圖／TVBS）

監視畫面顯示，張文一手拿起疑似枕頭棉被的雜物，另一手提著一大桶汽油，隨後便開始縱火。樓下店家表示，火警發生在昨天下午五點多。台電人員描述，張文的房間內有汽油桶放在床上，筆電放在旁邊，下面還有紅色汽油桶。打開張文的租屋處，房內一片凌亂，窗戶被拆卸下來，不知是因救火還是他離去前刻意弄亂。

廣告 廣告

租屋處鄰居透露，張文自稱是中興大學學生，來此上課。有鄰居形容張文「高高的」，但多數鄰居對他印象不深，表示「他好像進來沒有很久，所以好像沒有看過這人」，對於他平常在家做什麼也不清楚。

張文的租屋處位於公園路20巷內，巷口正對面就是中正一分局，地點緊鄰台北車站。據了解，張文從今年1月才開始在此租房，租金約1萬多元。警方表示，張文的租金都有按時繳交。為確認房內是否還有危險物品，鑑識人員全副武裝進入現場調查，不放過任何蛛絲馬跡。

更多 TVBS 報導

北捷砍人有預謀！張文「4次縱火」換點誤導 警事先鎖定卻撲空

誠品南西櫃姐「帶客躲倉庫」 餐廳店員「掃把守門」

北捷砍人案後不明人士放話「下一站高雄」 卓榮泰怒：全力追查

北捷中山砍人／混血男星來台18年震怒：太誇張！ 曝巴西蠻常發生「已麻痺」

