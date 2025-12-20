張文租屋處畫面流出 縱火後室內凌亂如廢墟

張文在犯案前縱火燒自己的租屋處，許多網友留言「房東好可憐」。 圖：翻攝自Ｘ

[Newtalk新聞] 台北捷運日前發生隨機砍人事件， 27 歲男子張文在台北捷運 M7 出口附近投擲煙霧彈並持刀攻擊，隨後轉往中山站、誠品南西店隨機砍人，最後墜樓身亡，全案共造成 4 死 9 傷。事件持續延燒之際，一名自稱是張文鄰居的網友，曝光疑似其位於台北車站 M4 附近租屋處的內部畫面，引發外界高度關注。

該名網友在社群平台貼出影片，指出畫面為張文犯案前曾縱火的租屋處。影片中可見屋內桌椅翻倒、雜物四散，椅子甚至散落在桌面上，部分空間疑似留有火焚燒痕跡，整體環境凌亂不堪，被曝光的一隅宛如廢墟。貼文曝光後，不少網友質疑拍攝者身分，留言詢問「嫌犯住處不是應該封鎖嗎？」、「你怎麼進去的？」。

也有網友根據先前媒體報導指出，張文疑似在犯案前曾多次縱火，包括在旅館內製作汽油彈，並於中山區多處地點及租屋處縱火，推測此次曝光的畫面「並非空穴來風」。

根據先前曝光的監視器畫面，張文在台北車站 M7 投擲煙霧彈前，曾於昨日下午 4 點 44 分左右，出現在北市中正區租屋處樓梯間，手提一桶疑似汽油的物品，並點燃疑似為公共空間的地點，待火光竄出後即轉身離去。

相關畫面引發網友替房東抱不平，不少人直言「房東最倒楣」、「房子被燒，還要繼續繳房貸」、「短時間內也無法整理出租」，也有人揣測原 po 身分，留言表示「你該不會是房東吧？」、「有沒有可能他就是那個衰房東？」，認為無辜房東恐須承受龐大經濟損失。

另有網友指出，從畫面來看，屋內環境狹窄、僅有一對外窗，整體空間給人高度壓迫感，直言「住在這樣的房間裡，應該相當不舒服」。

※Newtalk提醒您：

#珍惜生命，人生沒有解決不了的事。相關諮商協助，可撥打命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

