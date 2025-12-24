張文租屋處空冰箱飄濃烈油味 異常整潔且極少私人物品

造成4死11傷的北捷隨機殺人案兇嫌張文，於19日犯案後墜樓身亡，未留下任何遺書。警方搜索其位於台北市中正區公園路的租屋處時，發現房內異常整潔且私人物品極少，冰箱雖然空無一物卻瀰漫濃濃汽油味，連衣櫃縫隙都貼滿膠帶。

張文作案瞬間。（圖/警方提供）

警方調查發現，張文今年一月以每月一萬七千元的價格承租該處套房。同層樓其他房客受訪時表示，居住期間從未與張文有過互動，平時也鮮少遇到他，在案發前根本不知道他住在該處，張文平時在租屋處也沒有出現任何異狀。

檢警勘查時在房內查扣四把約十五公分的短刀，以及一個裝著汽油的容器。房內除了不少網購物品的空紙箱外，僅剩簡單生活用品，個人物品相當少，連衣服也剩沒幾件，甚至連手機等充電線都找不到，完全不像在該處生活將近一年的狀況。檢警推測，張文可能買來汽油後自行在房內分裝製作汽油彈，剩餘汽油雖用容器盛裝，但可能擔心味道外洩被其他房客察覺，才藏放在冰箱中。衣櫃縫隙貼滿膠帶，則可能是為了避免製作汽油彈時，汽油味沾上犯案時要穿著的衣物。

張文上網購賣的煙霧彈。 （圖／警方提供）

張文犯案當天曾在租屋處縱火，警方發現縱火點有兩處，分別位於公共區域的洗衣機以及他房內床上。張文當時將自己的電競型筆記型電腦放在床上，淋上汽油後點火，隨後再到房外公共區域，隨手拿取其他房客晾曬的衣物淋上汽油縱火。之後張文又前往中山區林森北路附近，縱火燒毀多台汽機車，疑似採取「聲東擊西」手法分散警消注意力，好讓他可以順利犯案。

警方調查張文的經濟狀況，發現他畢業後簽下空軍志願役，後因「故意酒駕」遭汰除，又到台中擔任保全，疑不適應與同事發生爭吵，僅工作一年就離職，自此無業零收入。張文母親因擔心小兒子生活狀況，於二○二三年三月間匯款一筆四十五萬元給張文，當時張文還任職保全。自二○二四年一月起，每隔三個月匯款三到四萬元，今年一月張文北上到台北租屋，母親共金援他八十二萬元，支付房租後生活並不寬裕，張文也會打些零工。檢警發現，張文犯案前戶頭僅剩三十九元。

張文自製的「混合汽油彈」。 （圖／警方提供）

由於張文已墜樓身亡且未留下遺書，檢警初步確認他是「有計畫」的孤身犯案，從清空租屋處、自製汽油彈到縱火滅證，似乎透露出他視死如歸，研判張文在犯案前已有計畫地清除個人物品，完全沒為自己留下後路，但確切犯案動機仍待進一步調查釐清。

