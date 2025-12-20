張文租屋處縱火調虎離山！ 警趕到北車來不及逮人

社會中心／王毓珺 蔡明政 台北報導

昨天這場恐怖攻擊事件，很多人都在問，為何在台北車站沒看到警察出現制止，反而讓兇嫌得以從容離開，又到中山商圈犯案。而且，他下午就開始縱火，租屋處也發現5瓶汽油桶，警方卻沒能及時收到回報。行政院長卓榮泰也要求警方提出檢討，為何嫌犯縱火後能續犯案，還要求"見警率"必須強化"平均率"。

黑衣男子手中拿著汽油桶跟雜物，走到樓梯口旁，彎下腰淋上汽油再點火，隨後火勢一發不可收拾，男子則轉身離開，他就是犯下隨機恐怖攻擊事件的嫌犯張文。

警方原本接獲119通報陽台雜物燃燒，到場時，知道也發現嫌犯在房間裡面放火，但交由消防破門，後續卻沒有收到，城中消防分隊回報，房間裡有5個汽油桶，因此來不及反應。而且警方被質疑的，不只這一樁。

民視記者王毓珺：「實際還原事發經過，當時警方都在公園路20巷，張文的租屋處處理他縱火的事件，但是沒想到張文，卻趁亂跑到北車來犯案，5點24分的時候他丟擲煙霧彈，25分的時候民眾報案發生火警，26分110通報忠西所的所長，當時所長立刻就狂奔來到北車，33分的時候抵達，但是張文早已逃逸。」





中正一分局分局長陳瑞基：「（忠西所長）前往M8的連通道來做處置，第二波的警力在，5點35分（抵達）。」

警方澄清迅速到場，但議員還是質疑，為何歹徒在國門行兇，卻不見警方及時出面制止！？

台北市議員柳采葳：「（嫌犯）在北車犯案之後，警方也沒有立刻，在凶嫌可能出沒人潮匯集的地方，又或者是車站以及商圈，部署大量的警力來加以戒備，台北市警察應該要針對，這個調度還有回報的狀況，還有時程來做檢討。」





行政院長卓榮泰，中午還特地到捷運站走地下街突襲視察。

行政院長卓榮泰：「（見警）要平均一下，不要太集中，不要太大的地方，都沒有辦法有民眾有安心的感覺。」

卓榮泰提出三大檢討，要求釐清嫌犯為何得以繼續作案，以及要見警率應該平均。一場隨機恐怖攻擊，也燒出警力應變的問題。

