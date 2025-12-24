張文租屋處「異常整潔」！冰箱滿是汽油味 清空私人物品、疑不留退路

記者林盈君／台北報導

27歲無業男子張文，於本月19日犯下隨機殺人案，釀4死11傷慘劇，由於張文最後墜樓身亡，沒有留下遺書，檢警還在持續的抽絲剝繭，釐清張文的犯案動機。張文犯案後，檢警隨即搜索其租屋處，以及租賃的旅館房間，根據《自由時報》報導，其中，張文位於北市中正區公園路的租屋處，內部異常整潔、私人物品非常少，且房內冰箱全空卻充滿汽油味，檢警懷疑張文不但自製汽油彈，甚至在犯案前，就有計畫的清除私人物品，戶頭也僅剩39元，完全沒有留下退路。

廣告 廣告

張文犯下隨機殺人案，租屋處異常整潔、私人物品很少，疑似沒留下後路。（圖／翻攝畫面）

據了解，張文於畢業後簽下空軍志願役，後因「故意酒駕」遭汰除，又到台中擔任保全業，疑不適應與同事發生爭吵，僅工作1年就離職，他自離職後就無業0收入。而張文母親因擔心小兒子生活狀況，於2023年3月間，匯款一筆45萬元給張文，當時張文還任職保全，自2024年1月起，每隔3個月匯款3到4萬元，今年1月間，張文北上到台北租屋，母親共金援他82萬，支付房租1.7萬後生活並不寬裕，所以張文也會打些零工。

張文犯下隨機殺人案，租屋處異常整潔、私人物品很少，疑似沒留下後路。（圖／翻攝畫面）

19日張文犯案當天，他曾在租屋處（公共區域洗衣機、自己房間床上）縱火，之後又前往中山區林森北路附近，縱火燒毀多台汽機車，疑似是「聲東擊西」分散警消注意力，檢警發現，當時張文將自己的筆記型電腦放床上燒毀，還到公共區域燒洗衣機、其他租客衣物等。警方在張文的租屋處內，查扣多把長短刀，以及一個裝著汽油的容器，但卻發現除了這些以外，房間異常整潔，冰箱全空但充滿汽油味，房內衣櫃縫隙貼滿膠帶。

張文犯下隨機殺人案，租屋處異常整潔、私人物品很少，疑似沒留下後路。（圖／翻攝畫面）

對此，檢警推測，張文在房內自製汽油彈，因擔心汽油味道外漏，先將汽油存放冰箱，又避免汽油味沾犯案用的衣物，才在衣櫃縫隙貼膠帶。而張文房內私人物品非常少，連衣服也剩沒幾件，甚至連手機等充電線都找不到，完全不像在該處生活1年的狀況。由於張文墜樓身亡，但未留下遺書，檢警初步確認他是「有計畫」的孤身犯案，但犯案動機還要再釐清。

張文犯下隨機殺人案，租屋處異常整潔、私人物品很少，疑似沒留下後路。（圖／翻攝畫面）

張文犯下隨機殺人案，租屋處異常整潔、私人物品很少，疑似沒留下後路。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

張文隨機殺人案Day6！警返誠品南西店「3D重建」、追犯案軌跡擴大蒐證

張文變裝轉移目標！主任檢察官狂奔誠品南西 僅「差一步」活逮張文

柯文哲現身北院！今上午出庭進行結辯 僅「揮手示意」不發一語

凌晨惡火！北市家電維修廠火警 濃煙火光狂竄畫面曝、大批警消救援

