張文租屋處「異常整潔」沒個人用品！空冰箱充滿濃厚汽油味

台北車站及中山商圈日前發生隨機攻擊慘案，造成4死11傷，通緝犯張文犯下此案後身亡。由於張文未留下遺書，警方全面勘察其位於台北市公園路的租屋處，試圖拼湊案發真相。

警方查出，張文今年1月以每月1萬7千元承租公園路巷弄內一處套房。同層樓房客表示，居住期間鮮少與張文互動，平時也很少遇到他，案發前完全不知道他住在該處。

勘查結果顯示，張文在犯案前曾在租屋處縱火，縱火點有兩處，分別是公共區域的洗衣機以及房內床上。張文將電競型筆記型電腦放在床上淋汽油點火，隨後到房外公共區域，將其他房客晾曬的衣物也淋上汽油縱火。

警方在房內查扣4把15公分左右的短刀，以及一個裝著汽油的容器。房內冰箱雖然空無一物，卻充滿汽油味，衣櫃縫隙貼滿膠帶。警方推測，張文可能在房內分裝製作汽油彈，擔心汽油味外洩被其他房客發現，才將汽油藏放在冰箱中。衣櫃縫隙貼膠帶，則是為了避免汽油味沾染犯案時要穿著的衣物。

張文房內異常乾淨整潔，除了網購物品的空紙箱和簡單生活用品，個人物品極少，衣服只剩幾件，連充電線都找不到，完全不像在該處生活將近一年的狀況。警方認為，張文似乎在犯案前就計畫性地陸續丟棄個人物品。

案發後，網路隨即出現煽動暴力的恐嚇言論。台北市調查處前天凌晨執行網路巡邏時，發現30歲林姓男子以帳號「a44320170」在網路平台多次發布極端言論。林男發文詢問「隨機殺人會不會利大於弊？」，公開稱讚鄭捷與張文是「勇敢的勇者」，甚至貼出「張文為什麼不等跨年開車撞人？」等文字，並以中國越野車衝撞事件為例，評論「3殺相較之下實在太少了」。

調查處報請士林地檢署指揮偵辦，由重大刑案專組主任檢察官劉東昀擔任召集人，薛人允檢察官指揮台北市調查處，會同士林分局執行搜索，將林男拘提到案。

檢方調查發現，林男自2023年8月起便數次刊登恐嚇公眾生命身體的文章，心情不佳時就透過發文宣洩，有透過恐嚇他人抒發情緒的傾向。檢方認為林男有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

士林地院審理後認為，林男行為雖屬不當，但經歷司法程序後應已知悉行為嚴重性，再犯可能性已降低。法院裁定林男雖涉有相關罪嫌且有反覆實施之虞，但尚無羈押必要，將林男責付予其父親看管並限制住居。

