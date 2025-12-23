張文租處如「小軍火庫」 搜出15顆「自製燒夷彈」

社會中心／李筱舲報導



27歲兇嫌張文於19日傍晚，在台北捷運M7出口及中山站周邊商圈犯下隨機傷人事件。張文先丟擲煙霧彈，隨後持一把約30公分長的刀具衝入人群揮砍；最後逃至頂樓後墜樓身亡，才讓這起駭人的社會案件畫下句點。警方在調查整起案件過程中，竟於張文承租的旅館內，搜出多達15顆自製汽油彈，其中部分疑似為殺傷力極強的「燒夷彈」，現場儼然如同小型軍火庫。





張文租住旅館宛如小型軍火庫！警搜出15顆疑似自製「恐怖燒夷彈」

案發當晚張文先在三處縱火，隨後返回租屋處再次縱火，接著換上雨衣攜帶裝有汽油彈的行李箱，前往北捷系展開犯案行動。（圖／民視資料照）

據警方調查，案發當晚，兇嫌張文先後在三處縱火，隨後返回中正區的旅館住所再次縱火，接著換上雨衣，攜帶裝有汽油彈的行李箱，前往台北捷運系統展開犯案行動。張文在捷運內投擲17顆煙霧彈及3瓶汽油彈，並砍傷57歲余姓男子後換裝，混入人群逃逸。其後又折返回旅館補充裝備，前往中山商圈的誠品南西店犯案，最終墜樓身亡，才讓整起事件落幕。

張文租住旅館宛如小型軍火庫！警搜出15顆疑似自製「恐怖燒夷彈」

警方前往張文中正區的旅館住處進行搜索。（圖／民視資料照）

事後，警方前往兇嫌張文位於中正區旅館搜索，在房內搜出11瓶已裝箱的汽油彈，另有4瓶放置於床上，並在室內各處查獲多種刀具，現場就像小型軍火庫一樣相當驚人。警方仔細檢視張文持有的汽油彈後，懷疑其可能仿造「燒夷彈」來製作。燒夷彈是一種以燃燒效果為主要目的的武器，透過高溫燃燒來造成破壞，一旦接觸人體，燃燒物會附著於表面並持續燃燒，殺傷力極強，在越戰期間曾被投入使用。然而，從警方查扣的汽油彈照片觀察，瓶內物質明顯分層，且出現大量沉積物，專家研判張文可能未製作成功。

張文租住旅館宛如小型軍火庫！警搜出15顆疑似自製「恐怖燒夷彈」

警方在張文住處搜到一共搜到15瓶裝箱汽油彈。（圖／民視資料照）

張文租住旅館宛如小型軍火庫！警搜出15顆疑似自製「恐怖燒夷彈」

經警方細查，發現張文持有的汽油彈可能是仿造「燒夷彈」來製作，但因產生大量沉澱物，專家研判張文可能製作失敗。（圖／民視資料照）

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

