張文第二波恐攻「第一個砍向他」！騎士頸部噴血暈染白衣努力逃走 倒地畫面曝光

捷運台北車站及中山站附近昨（19）日傍晚發生恐怖攻擊，犯嫌張文丟擲煙霧彈並持刀隨機砍人，已釀成4死11傷，引發社會恐慌。他在中山商圈第二波犯案時，一名白衣騎士因紅燈停駛，遭張文捅出一刀，頸部出血迅速暈染外套，儘管騎士在受傷後依舊努力駛離現場，但最後倒臥路邊，送醫後仍宣告不治，民眾的行車紀錄器也拍下他倒地瞬間。

一名白衣騎士在中山商圈遭張文捅出一刀。（圖／網友＠cianchag授權提供）

相關畫面流出後，許多網友都為該騎士的遭遇深感難過，感嘆道：「他在噴血後還努力騎走，感覺是要給逃出的人讓路…R.I.P」、「染紅一片⋯」、「是馬上染成一片血嗎？」、「感覺就是剛下班辛苦一整天要回家休息被砍，真的有夠衰」。

