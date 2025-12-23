張文第3波攻擊？爆訂另家旅館「12/25連住3天」 未完成付款訂單遭取消

社會中心／黃韻璇報導

台北發生擲煙霧彈襲擊、隨機殺人事件，釀4死11傷。（圖／翻攝畫面）

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。警方持續調查張文的殺人動機、犯案過程，結果發現張文除了12月17至20日入住誠品南西店附近一家旅館外，生前竟然還預訂了中山區另一間旅館，入住時間就在聖誕節，警方懷疑，若張文還活著，這間可能就是他的第3波攻擊日，不過清查發現，該房間疑似因為付款沒完成因此遭取消訂單。

廣告 廣告

傳出張文生前透過Booking訂房平台，預訂了中山區的一間旅館，巧的是，這間旅館7年前曾發生過香港情侶箱屍命案，這樣的巧合，是意外還是張文的刻意安排，警方還要過濾釐清。據了解，張文入住的時間訂在12月25日，一連住3天，到27日才退房，也讓人懷疑，張文若是還活著，是不是打算發動第3波的攻擊。

張文疑打算發動第三波攻擊，連旅館都已經訂好。（圖／翻攝畫面）

不過據《自由時報》報導，警方清查後發現，張文確實有訂另外一個房間，但該房間疑似因為付款沒完成因此遭取消訂單。根據目前破解的雲端內容，張文的作案計畫中並沒有明確訂出時間點，警方推測也有可能是張文一開始選定了中山捷運站周邊這家旅館，訂了12月25日到27日，不過之後發現誠品南西店附近另一家更適合的旅館，因此前一筆訂單未付款，改訂後面這家。

警方發現張文事先在地圖上標出預計縱火、攻擊地點。

案發後，持續追蹤調查，除了發現張文的房間存有大量未使用的汽油彈外，Google地圖也都有標示記號，警方研判，張文可能計畫在兩波攻擊後，再回到旅館拿汽油彈，繼續前往下個地點發動更嚴重的恐怖縱火攻擊，根據種種跡象推測，張文墜樓死亡很可能是意外。

更多三立新聞網報導

張文跳紙箱逃生失敗亡？四叉貓1圖打臉 直擊墜樓處：頂樓無法跳到紙箱

張文高職餐飲科「考上資工系」成績很好？他嘆：該思考1問題

張文隔玻璃張望！星巴克店員秒「關鐵捲門」救眾人 前警察：很好的範例

福原愛堅持「離婚後才交往」！不認婚內出軌橫濱男 日媒列時間線打臉了

