張文筆電尚未解密 鑑識小組3D雷射掃描儀重建現場

社會中心／綜合報導

張文的隨機攻擊案，事發已經第六天。犯罪用的電競筆電還尚未解碼成功，傳出刑事局求助原廠。週三一早，檢警和鑑識人員帶著3D雷射掃描儀，一路從中山站廣場、誠品南西、北車地下街，進行掃描，要重建整個刑事現場。

1219台北市發生恐怖隨機殺人案，釀成4死11傷悲劇，案發第六天，警方、鑑識小組與檢察官，重回現場進行，利用3D雷射掃描儀，要重建案發現場。只見這台掃描儀，在路口來回掃描，不放過任何一個角落。為了偵測的完整性，在誠品南西店，4樓以及頂樓、外面廣場，360度環繞記錄環境，擷取空間座標。

張文犯罪用筆電未解密求助原廠 鑑識小組３D雷射掃描儀重建現場

事發第六天，鑑識人員出動3D雷射掃描儀到場建模。（圖／民視新聞）

鑑識中心巡官曾偉晟表示，紅外線雷射去紀錄整個現場，然後把現場數位化以後，後續用軟體把現場整個重建起來，可以跟我們之後在法庭上進行展示使用，現場整個輪廓，包括(誠品)四樓，跟廣場跟道路來做重建，我們會把它紀錄下來數位化。

為了還原整個事發經過，警方出動3D雷射掃描儀，從中山站前廣場、誠品南西店、兇嫌墜樓點、他住過的旅館，以及租屋處，一路掃描，要完整紀錄刑案現場，以便後續的分析與重建。不過目前，由於張文犯案用的電競筆電，因為有數位加密，尚未成功解碼。傳出刑事局求助原廠協助，究竟他的犯案動機為何，還有待檢警，逐一抽絲剝繭。

原文出處：張文犯罪用筆電未解密求助原廠 鑑識小組３D雷射掃描儀重建現場

