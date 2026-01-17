張文筆電有BitLocker加密？華碩聲明釐清媒體誤報：可正常登入 僅提供同型號助警方讀取

台北地檢署說明張文案偵辦過程，華碩澄清涉案筆電未加密，僅提供同型號電腦協助警方資料讀取。（翻攝畫面）

北捷中山、北車一帶去年（2025）12月19日發生隨機恐攻，造成4死11傷，凶嫌張文的作案動機與計畫細節備受關注。台北地檢署昨（16日）表示，張文的華碩電競筆電硬碟曾一度因Windows 11 BitLocker數位加密難以讀取，廠商協助後才取得關鍵資料。

不過華碩澄清，涉案筆電當時並未加密，僅提供同型號電腦以利檢警資料讀取，媒體報導「破解BitLocker」的說法並非事實。

張文筆電到底有沒有加密？ 華碩說明真相

地檢指出，張文案偵辦過程中，檢警在其租屋處及案發前入住的旅店扣得iPad Air、三星平板及華碩電競筆電。檢警當時認為筆電SSD固態硬碟為Windows 11預設BitLocker加密，無法直接讀取資料，對案件偵辦造成困難。

華碩昨晚發聲明澄清，檢警提供給廠商協助的筆電，當時並未設定BitLocker加密，可使用本機帳號登入。華碩僅提供同型號筆電，以協助檢警在相同系統環境下讀取資料，「破解BitLocker」的說法屬誤解。

如何取得張文筆電關鍵資料？ 廠商與警方合作揭祕

檢警原先擔心筆電資料受加密保護，因此聯繫華碩與三星專家協助。據檢方說法，專家團隊將張文的2TB SSD固態硬碟拆下，裝入相同型號筆電，再在相同系統環境下讀取，成功取得案發前規劃文件，包括「金錢規劃」與「投擲式燃燒瓶」等紀錄，還原張文的作案過程。

華碩強調，這一過程並非「繞過BitLocker」或破解加密，而是提供相同系統環境，協助警方合法取得硬碟資料。

張文案自去年底曝光以來，多次因筆電資料取得方式引發媒體與網友討論，有關媒體稱廠商協助「破解BitLocker」。華碩對此公開聲明，釐清外界誤解，也避免對品牌造成負面印象。

