張文筆電硬碟以「48位數碼」加密！刑事局求助原廠無果 將採暴力破解

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

27歲嫌犯張文12月19日傍晚在台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店丟擲煙霧彈、隨機砍殺民眾，最終墜樓身亡，釀成4死11傷。警方尋獲張文犯案前燒毀的筆電，但因筆電受系統BitLocker硬碟加密，刑事局向原廠求助無果，後續將採取暴力破解方式，逐一測試48字元數字密碼。

張文筆電受系統BitLocker硬碟加密，刑事局向原廠求助無果，後續將採取暴力破解方式。（圖／網友＠cheetah.333594授權提供）

張文在作案前縱火滅證，將租屋處與筆電燒毀。警方已尋獲張文被燒毀的電腦，雖然螢幕與主機板皆已受損，但儲存核心資料的SSD固態硬碟仍能運轉，若成功破解，或許能掌握張文的作案動機，讓案情獲得新進展。

根據《知新聞》報導，張文使用市價高達台幣9萬至12萬元的頂級電競筆電Strix SCAR 18。由於該機型採用Windows 11系統預設的BitLocker加密技術保護，一旦硬碟脫離主機板，就必須輸入一組48字元的修復金鑰密碼才能解鎖，即便原廠也無法繞過加密限制。刑事局後續將採取暴力破解方式，逐一測試10的48次方的密碼組合，以查看這個可能藏有犯案動機的重要證物。

不過，不少精通3C的網友建議，暴力破解48字元數字密碼的難度很高，把硬碟換到其他電腦需要金鑰，而金鑰應存在張文的微軟帳號中，若他沒有刪除或未綁定帳號，可以嘗試從張文的微軟帳號下手。

