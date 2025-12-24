張文筆電硬碟48數碼加密 原廠也無法幫忙破解

台北市 / 綜合報導

北車隨機攻擊案，張文在動手之前，先把自己的租屋處和筆電燒了，雖然警方已尋獲張文燒毀的筆電，但還無法破解。

據了解，張文使用的是頂級電競筆電，價格昂貴，受到系統BitLocker硬碟加密影響，刑事局向原廠求助無果，後續將採用暴力破解方式，期盼能早日還原資料。不過，也有不少精通3C的網友建議，48字元數字密碼要暴力破解難度過高，或許可以查一查張文的微軟帳號尋找金鑰。

