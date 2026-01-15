張文筆電連ChatGPT都認「宇宙毀滅前都無法破解」 檢警成功突破過程曝

記者楊佩琪／台北報導

連ChatGPT都說「宇宙毀滅前都無法破解」的張文的筆電，在檢警與華碩合作下，終於成功突破。（圖／翻攝畫面）

台北地檢署偵辦張文隨機殺人案，15日偵查終結，認定張文犯殺人等8罪，因已身亡，依法給予不起訴處分。能破解張文的犯案動機、犯罪計畫，關鍵就是破解被張文幾乎燒毀的平板電腦、筆電。專案小組曾透過ChatGPT尋求方法，結果ChatGPT表示「宇宙毀滅前都無法破解」，但在專案小組努力及華碩電腦專業人員協助下，終於成功突破。

台北市刑事警察大隊大隊長盧俊宏表示，張文的平板原本專案小組花了一個星期都無法破解，最後是靠著「鷹眼小組」，將一段拍到張文在2025年11月17日到台北捷運台北車站勘查時，使用平板的影像，以特殊軟體，1秒30張影像定格方式檢視、截圖，終於看到張文解開平板時的點的數字密碼。

鷹眼小組發現張文使用平板的影像後，以1秒30張定格方式，找到平板的密碼，破解平板的內容。（圖／翻攝畫面）

但最困難的還是在張文租屋處找到，被燒毀的華碩筆電，一度還透過ChatGPT找方法，ChatGPT的結論竟是「宇宙毀滅之前都無法破解」。最後在華碩找國外專家團隊來台與刑事局、北市刑大科偵隊比對軟體、硬體研究後，發現一關鍵方法，經過2天試驗，終於破解。

盧俊宏表示，雖然沒有發現與犯案動機相關的資料，但筆電存有張文製作「攻擊計畫書」後，上傳雲端硬碟的紀錄，本來在最後階段已經有點絕望的專案小組，終於能夠成功破解，才得以解開全案疑點。

檢警在張文的筆電內，找到2023年12月17日創建的「金錢規劃.txt」檔案，為後續執行攻擊計畫進行金錢管控。另也找到「投擲式燃燒瓶文件檔」，以及將攻擊計畫書上傳到雲端硬碟的紀錄。確認張文的犯案動機、長期計畫的過程、時間點等，關鍵資訊。

