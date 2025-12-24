張文筆電遭毀「48位數加密難解」 警求助原廠卡關、暴力破解恐受損

張文隨機攻擊案，檢警發現媽媽是他最大的金流來源，從112年到今年匯款高達82萬元，警方還查到一筆神秘金流，12/13張文先存入4000元，隨即提領5500元，這筆錢從何而來成為追查重點。另外張文犯案前縱火燒毀租屋處，企圖湮滅證據，警方從他的筆電進行資料還原，發現硬碟遭到加密保護，即使向原廠求助仍無法破解。

張文母多次金錢資助 82萬恐被拿去買做案工具

北捷隨機攻擊案凶嫌張文網購裝備，發起孤狼式攻擊，但明明失業1年多，錢從哪裡來？檢警追查發現他的媽媽是最大金流來源，媽媽疑似心疼兒子，多次金錢資助，款項都匯入張文的中華郵政帳戶。112年初單筆匯款45萬給他，113年底又在短短4天內再匯10萬，今年則是每季匯款約3萬到6萬元不等，3年間總共資助82萬。

而這些錢似乎都被張文拿去買做案工具，帳戶原本只剩下1000多塊錢，清查又找到最後一筆神秘金流、12/13存入4000元，原來是張文自己跨行存入的，隨即領走5500多的現金，帳戶餘額只剩3塊錢，加上利息36塊，最後僅剩39元。

縱火燒屋、毀電競筆電 啟用BitLocker加密

狡猾的張文犯案前不讓完整計畫曝光，先縱火燒租屋處，連同個人電競筆電一併毀掉。儘管現在裡面的硬碟仍可運轉，但張文事先啟用BitLocker加密，其硬碟一旦脫離原始主機板，就必須輸入長達48字元的修復金鑰才能解鎖，就算刑事局向原廠求助，依舊沒辦法。

專家指出，BitLocker加密設計就是讓駭客即使拿到硬碟，也難以破解，如果採取暴力破解，資料檔案有可能受損，因此關鍵就在如何打開這道數位鐵門，拼湊出張文的犯罪計畫。

