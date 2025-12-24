張文筆電遭BitLocker加密！微軟原廠也沒轍 專家揭「宇宙級」解密難度

北車、中山一帶19日發生隨機攻擊事件，兇手張文犯案過程相當細膩，幾乎查不到什麼個人訊息，且犯案前還先放火燒租屋處及筆電平板，儘管筆電的硬碟沒被燒壞，但被Windows「BitLocker」加密技術保護，刑事局求助原廠與微軟也無解，警方只能一碼一碼的猜。 圖：台北市警察局／提供

[Newtalk新聞] 北車、中山一帶19日發生隨機攻擊事件，兇手張文犯案過程相當細膩，幾乎查不到什麼個人訊息，且犯案前還先放火燒租屋處及筆電平板，儘管筆電的硬碟沒被燒壞，但被Windows「BitLocker」加密技術保護，刑事局求助原廠與微軟也無解，警方只能一碼一碼的猜。資安律師徐仕瑋指出，Bitlocker的解密金鑰要全部猜出來要六千億年，「宇宙毀滅才能破解」。

張文於19日犯下隨機攻擊案後墜樓身亡，警方持續調查其犯案動機。專案小組日前在張文的租屋處，發現一台遭縱火焚毀的筆電，雖然筆電外觀嚴重受損，但SSD硬碟仍保持完整，不過被Windows「BitLocker」加密技術保護，刑事局求助原廠與微軟均無解，警方表示之後可能會採取「暴力破解」方式，逐一嘗試測試48位密碼。

對此，資安律師徐仕瑋直言「沒那麼好猜啊」。徐仕瑋在臉書上的文章指出，Bitlocker的解密金鑰由48位的十進位阿拉伯數字所組成，所以總共有10的48次種排列方式，略大於2的159次方，據說因為校驗和結構限制，強度相當於2的128次方，就算用世界上最快的超級電腦，把所有的排列都猜完，還是需要將近六千億年，讓徐仕瑋忍不住喊，「宇宙毀滅才能破解」。

因此徐仕瑋分析，刑事局說要「暴力破解」，是明知其不可為而為之，可能原因有2個，「一、其實Bitlocker有後門，但廠商不可能公開提供，所以要有這麼一段過程，讓刑警表面上暴力破解，大眾以為無望之際，刑警透過後門解開，但宣稱在不眠不休的努力下，辛勞加上運氣而破解成功。

二、其實你知我知，獨眼龍也知，只剩一個SSD，已知可能繞過bitlocker的方法似乎都不能用，但是最最最上層已然下令，使命必達，明知用超級電腦連續猜一年就猜中的機率也只有六千億之一，也非做不可，至於能不能猜中，則是後話了，曾為公務員，我懂。」

這個說法引起很多網友討論，有網友表示，「其實不用去破解Bitlocker的加密，只要破解微軟帳號的帳密就可以了，然後申請補發48位的密碼，上個月才幫朋友處理過。」；「當年 FBI 找蘋果也是被拒絕，但後續就像你說的，FBI 好努力的解開了」。

