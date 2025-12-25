張文筆電高度加密難破解 神秘款項入帳湊足商旅費

社會中心／綜合報導

持續來關心，1219的隨機殺人案！檢警在兇嫌「張文」的平板電腦裡發現，他平常除了玩手遊，也會瀏覽成人網站，購買情趣用品。不過，由於他的電競筆電，屬於「高度加密」硬碟，專家直言，就算耗費數年，恐怕也無法解碼，另外，「張文」的支出和家中匯款金額不符，是否有其他資金來源，檢警還在調查。

1219台北市發生恐怖隨機殺人案，釀成4死11傷悲劇，平安夜當天，警方、鑑識小組與檢察官，帶著3D雷射掃描儀，回到案發現場，重建紀錄事發場景。不過，兇嫌張文的金流來源、作案用的筆電，卻還是未解之謎。床上的其他物品被燒得焦黑，不過，眼前這台黑色的電競筆電，卻絲毫沒有受到影響。由於這台筆電，採用"BitLocker"磁碟加密技術，資料處於"高度加密狀態"。刑事局曾求助原廠及微軟，但因涉及使用者隱私，接連碰壁。資安專家劉彥伯表示，這個可能要長達數個月，甚至數十年的時間才有機會破解，另外一種方式，可能也可以透過，比如說BitLocker本身，可能有一些漏洞，透過比較偏駭客型的手法。

張文筆電高度加密暴力解恐花數年 神秘款項３９８５元入帳助湊足商旅費

張文生前用的加密筆電，檢警仍在解碼中。（圖／民視新聞）

資安專家直言，解碼加密筆電，需要透過軟體，跑10的48次方組合的密碼，工程相當浩大，透過"暴力解"，恐怕必須耗費好幾年，甚至還解不開。不過，警方在他的平板發現，張文平時除了玩線上遊戲，打發時間，偶爾也會瀏覽成人網站，還曾購買情趣商品。根據了解，張文生前有四個戶頭，他的媽媽從2023年開始，就提供高達82萬元的資助。一直到犯案前，張文的戶頭，只剩39元。一直到12月13日，他的帳戶卻突然，存入一筆來源不明的3，985元現金，甚至傳出，張文疑似有部分資金，存放在冷錢包裡。資安專家劉彥伯表示，不管是冷錢包或是熱錢包，事實上都有機會，透過加密貨幣上的帳本來做逆向的追蹤。

張文犯案的資金，背後是否有固定的金援者，整起案件，疑點重重，恐怕唯有等到解鎖筆電，才能真相大白。

