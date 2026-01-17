張文筆電「數位加密」疑雲！華碩聲明：無破解情事，僅助檢警讀取

社會中心／程正邦報導

北捷中山站與台北車站去年底發生隨機殺人案，台北地檢署 15 日偵查終結，民眾仍餘悸猶存。外界原先盛傳，凶嫌張文所使用的華碩（ASUS）電競筆電因搭載 Windows 11 預設的 BitLocker 數位加密，一度讓檢警束手無策，最終靠廠商「神助攻」破解。對此，華碩昨（16）日晚間發表正式聲明予以釐清，強調該筆電當時並未設定加密，廠商僅是提供同型號硬體協助檢警讀取硬碟內容，並無外界盛傳的「破解加密」之說。

連ChatGPT都說「宇宙毀滅前都無法破解」的張文的筆電，在檢警與華碩合作下，終於成功突破。（圖／翻攝畫面）

數位攻防：2TB 硬碟成還原動機關鍵

在偵辦張文隨機恐攻案的過程中，檢警在其租屋處與案發前投宿的旅店，查扣了包含 iPad Air、三星平板及華碩電競筆電等多項數位裝置。其中，筆電內的 2TB SSD 固態硬碟被視為釐清其作案動機的核心關鍵。

起初，檢警擔心 Windows 11 系統啟用的 BitLocker 功能會導致硬體拆卸後難以讀取，因而聯繫原廠專家尋求協助。後續調查證實，該硬碟內藏有驚人的作案藍圖，包含詳盡的「金錢規劃」以及「投擲式燃燒瓶」的製作與實施計畫，成功還原了張文縝密的犯罪心路歷程。

張文預謀變裝隨機殺人，北捷監視器拍到他犯案前的身影。（圖／翻攝畫面）

華碩澄清：系統環境支援而非「繞過保護」

針對媒體報導稱廠商「協助破解 BitLocker」，華碩在聲明中明確指出，這與事實不符。檢警送交協助的該台筆電，經查並未設定 BitLocker 加密，本機帳號可正常登入。華碩僅是提供「同型號、同規格」的電腦設備，目的是讓檢警能將張文的 SSD 移裝至相同硬體環境中，以最穩定且合法的方式讀取資料。

華碩強調，品牌是基於社會責任協助司法調查，提供的是系統環境支援，並非「繞過」或「破解」微軟的數位安全協定，以此澄清外界對其數位資安防護強度的疑慮。

張文戴上防毒面具，在北捷地下街丟煙霧彈持刀隨機殺人，民眾至今仍餘悸猶存。

鑑識過程：還原「投擲燃燒瓶」恐怖計畫

據悉，檢警與三星、華碩專家合作，將張文的固態硬碟拆卸後，安裝至廠商提供的測試平台。在相同系統環境的加持下，數位鑑識團隊順利進入資料夾，找出了張文於案發數月前便開始構思的電子文件。

這些關鍵文件不僅顯示張文對犯案後的生活有過盤算，更揭示了他對人流密集的車站環境進行過多次場勘與燃燒瓶投擲點的模擬。這些物證證明其具備「預謀犯罪」與「無差別殺意」的重要依據。

由於張文案多次因筆電資料取得方式引發媒體與網友討論，有關媒體稱廠商協助「破解BitLocker」，華碩對此公開聲明，釐清外界誤解，避免對品牌造成負面印象。

