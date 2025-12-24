即時中心／林韋慈報導

張文於12月19日犯下隨機攻擊案後墜樓身亡，警方持續調查其犯案動機。專案小組日前在張文的租屋處，發現一台遭縱火焚毀的知名品牌頂規電競筆電。雖然筆電外觀嚴重受損，但SSD硬碟仍保持完整，可是使用了Windows「BitLocker」加密技術保護，刑事局向原廠及微軟求助都無法解開，遂決定採取「暴力破解」方式，將逐一嘗試測試48位數密碼。

警方在案發後，從張文留存在雲端的網路資料中，發現其完整的作案計畫。調查指出，張文犯案籌畫時間長達近2年，不僅以化名租屋，還透過網路購買犯案工具。自去年4月起，陸續購入戰術手套、防毒面具等裝備，並於今年1月向生存遊戲業者購買煙霧彈等器材，研判其早在去年便已有預謀犯案的意圖。

廣告 廣告

此外，張文離開租屋處前，還刻意縱火焚燒私人物品，企圖銷毀證據，增加警方追查難度。但鑑識人員發現，該筆電的螢幕與主機板雖已燒毀，但存放核心資料的SSD固態硬碟仍大致完好，成為釐清案情的重要關鍵。

據《知新聞》報導，該筆電為台灣知名品牌於2023年推出的旗艦機種「Strix SCAR 18」，搭載Intel i9處理器、RTX 4090顯示卡與Mini LED面板，市價約10至12萬元，鎖定高階電競玩家市場。由於該機型採用Windows 11預設的「BitLocker」數位加密技術，一旦硬碟脫離原始主機板，便需輸入一組48位數的修復金鑰才能解鎖。

刑事局為破解這個可能藏有關鍵線索的數位黑盒子，分別向硬體製造商及軟體開發商尋求協助，但雙方皆表示無法繞過加密機制。最終，鑑識人員決定啟動「暴力破解」程序，透過軟體運算逐一測試高達10的48次方種密碼組合，試圖強行打開這道數位大門。

消息曝光後，引發網友熱議，不少人直言幾乎「無解」，有人嘲諷「Strix SCAR 18命名果然無懼破壞神」，也有較具專業背景的網友指出，「就算暴力破解也不現實，BitLocker使用的是標準AES加密，沒有後門、沒有攻擊介面」，甚至有人直言「要破解恐怕得等到宇宙毀滅」，因為BitLocker的Recovery Key由48位十進位阿拉伯數字組成，排列組合高達10的48次方。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／張文筆電「BitLock加密」網驚：死無對證！要破解恐怕得等到宇宙毀滅

更多民視新聞報導

張文真有幫手？LINE遭起底僅2好友 疑加入「這軟體」秘密群組

豐原人注意！稍早再傳割頸兇殺案「嫌犯逃逸無蹤」 警方擴大追捕中

新北市車主注意了！路邊停車繳費系統「這期間」暫停使用

